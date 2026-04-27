Ο ΟΦΗ στο πλαίσιο της φιέστας για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας τίμησε τον εμβληματικό Ευγένιο Γκέραρντ.

Ο ΟΦΗ γιορτάζει μια από της πιο χρυσές σελίδες στην «αιώνια» ιστορία του! Οι Κρητικοί σήκωσαν το Κύπελλο Ελλάδας στον τελικό με τον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και έφεραν το τρόπαιο στην Κρήτη μετά από 39 χρόνια.

Φυσικά ο Όμιλος τιμάει την ιστορία του και σε αυτό το πλαίσιο από τη φιέστα των Κυπελλούχων στο Ηράκλειο δεν θα μπορούσε να λείπει «αναφορά» στον πρώτο προπονητή που κατάφερε να πάρει τίτλο με τον ΟΦΗ. Τον Ευγένιο Γκέραντ.

Στο πλαίσιο της live μετάδοσης της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ ο εμβληματικός «Ολλανδός» ήταν φόντο στους πανηγυρισμούς στη... στάση που έκανε το λεωφορείο της ομάδας στην Περιφέρεια.