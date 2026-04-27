Ο «αρχιτέκτονας» του θριάμβου του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης, είχε την... τιμητική του στη φιέστα των Κρητικών για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο ΟΦΗ έγραψε ιστορία και έφερε το Κύπελλο Ελλάδας στην Κρήτη μετά από 39 χρόνια! Το απόγευμα της Δευτέρας (27/4) το Ηράκλειο... φλέγεται για χάρη του ιστορικού θριάμβου της ομάδας του Χρήστου Κόντη.

Φυσικά στην παρέλαση των θριαμβευτών ο Έλληνας τεχνικός είχε την τιμητική του, καθώς άκουσε τους Ομιλίτες να τραγουδούν ρυθμικά το όνομα του, όπως έχουν επαναλάβει αρκετές φορές μετά τη «μεταμόρφωση» της ομάδας και πριν τον θρίαμβο του Πανθεσσαλικού.

Θυμίζουμε πως ο Κόντης ανέλαβε τον ΟΦΗ σε μια δύσκολη περίοδο για την ομάδα, λίγο μετά την αποχώρηση του από τον Παναθηναϊκό και κατάφερε να πετύχει κάτι που μόνο ο Ευγένιος Γκέραρντ είχε καταφέρει το 1987. Να σηκώσει το Κύπελλο ως προπονητής του ΟΦΗ.