Ο ιδιοκτήτης του ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούσης το χαίρεται με την ψυχή του γιορτάζοντας και αυτός την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι δρόμοι του Ηρακλείου έχουν γεμίσει από κόσμο γιορτάζοντας την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τον ΟΦΗ στην παρέλαση με το ανοικτό πούλμαν.

Πάνω σε αυτό οι ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ σηκώνουν το τρόπαιο πανηγυρίζοντας με τον κόσμο τους αυτή την ιστορική στιγμή.

Πάνω στο πούλμαν είναι και ο ισχυρός άνδρας του ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούσης με τον μεγαλομέτοχο των Κρητικών να το χαίρεται με την ψυχή του συμμετέχοντας και αυτός στο πάρτι!