ΟΦΗ: Σε live streaming η παρέλαση των Κυπελλούχων Ελλάδας στο Ηράκλειο
Ο ΟΦΗ επικράτησε στο Πανθεσσαλικό στάδιο του ΠΑΟΚ με 3-2 στον τελικό και στέφθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας για δεύτερη φορά στην ιστορία του μετά από 39 χρόνια.
Όπως είναι ήδη γνωστό, ο ΟΦΗ θα γιορτάσει την κατάκτηση του Κυπέλλου μαζί με τον κόσμο του στην παρέλαση με το ανοιχτό πούλμαν στο Ηράκλειο.
Αυτό θα ξεκινήσει στις 18:00 από την ιστορική έδρα της ομάδας, το «Γεντί Κουλέ» και θα φτάσει ως την καρδιά του Ηρακλείου, με την ομάδα να γνωρίζει την αποθέωση από τους φίλους της που θα βγουν στους δρόμους της πόλης.
Δείτε σε live streaming την παρέλαση του ΟΦΗ στο Ηράκλειο μέσα από το κανάλι της ομάδας:
