Οι ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ γιορτάζουν με τον κόσμο στους δρόμους του Ηρακλείου την κατάκτηση του Κυπέλλου, σηκώνοντας το τρόπαιο με μπύρες στα χέρια.

Ξέφρενοι είναι οι πανηγυρισμοί στο Ηράκλειο για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τον ΟΦΗ.

Το ανοιχτό πούλμαν ξεκίνησε από το «Γεντί Κουλέ» στις 18:00 και θα φτάσει ως το κέντρο του Ηρακλείου με την ομάδα του ΟΦΗ να αποθεώνεται από τον κόσμο της στους δρόμους.

Οι παίκτες των Κρητικών σηκώνουν το τρόπαιο στα χέρια στο ανοικτό πούλμαν και πανηγυρίζουν με τους φίλους τους που ακολουθούν το πούλμαν.

Μάλιστα αρκετοί κρατάνε και μπύρες στα χέρια τους γιορτάζοντας με την ψυχή τους το δεύτερο Κύπελλο Ελλάδας που κατέκτησε η ομάδα σε μια ιστορική στιγμή.