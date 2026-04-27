Ο μεγαλομέτοχος του ΟΦΗ μίλησε για την κατάκτηση του Κυπέλλου και τον Χρήστο Κόντη.

Ο Χρήστος Κόντης και οι παίκτες του έφεραν στον ΟΦΗ τον δεύτερο τίτλο της ιστορίας του και ο μεγαλομέτοχος Μιχάλης Μπούσης από το βράδυ του Σαββάτου πλέει σε πελάγη ευτυχίας.

Ο Μπούσης μίλησε στην ΕΡΑ Σπορ για τον τίτλο της κρητικής ομάδας και αποθέωσε τον Έλληνα τεχνικό. Αναλυτικά όσα είπε:

Για το Κύπελλο: «Είναι κάτι που το ονειρευόμασταν και σκεφτόμασταν να το κάνουμε πράξη. Χαίρομαι για όλα τα παιδιά και την διοίκηση που το πίστεψαν γιατί για να πετύχεις έναν στόχο, πρέπει να τον πιστέψεις».

Για το αν αποτελεί δικαίωση για τον ίδιο και την οικογένεια του: «Για μένα δεν ήταν μόνο για τον λόγο μας, αλλά για όλη την Κρήτη, τους Έλληνες που έχουν φύγει από την Ελλάδα και πάντα στηρίζουμε το καλό γιατί θέλουμε να βλέπουμε την χώρα μας να προοδεύει».

Για τον τελικό κόντρα στον ΠΑΟΚ: «Η καρδιά μας χτυπούσε πολύ δυνατά, βρεθήκαμε πίσω στο σκορ όπως έγινε πέρυσι και με τον Ολυμπιακό, όταν παίζεις με μια μεγάλη ομάδα θέλεις να κάνεις γκολ τις ευκαιρίες που θα σου παρουσιαστούν. Όταν έγινε το 1-0, είπα εύχομαι να μην είναι όπως πέρυσι όμως πίστευα στους παίκτες ότι θα πάλευαν και θα ισοφαρίζαμε. Και όταν ισοφαρίσαμε, ήξερα και πίστευα πως θα κερδίσουμε τον τελικό».

Για τον Χρήστο Κόντη: «Είναι ένας προπονητής που είναι πολύ αξιοπρεπής, έχει τη νοοτροπία του νικητή και όποτε τον έβλεπα στο παρελθόν και έκανε τα πράγματα που έκανε, ήξερα πως αν περνούσε την δική του νοοτροπία προς τους δικούς μας παίκτες που είναι καλοί, μπορούν να κερδίσουν τον οποιονδήποτε. Έχω ξαναπεί πως ο ΟΦΗ είναι μια ομάδα που μπορεί να κερδίσει τον καλύτερο και να χάσει από τον χειρότερο και χρειαζόμασταν έναν προπονητή που μπορεί να βγάλει τον καλύτερο εαυτό τους και ο Κόντης άναψε την φωτιά από τους παίκτες».

Για το ελληνικό στοιχείο: «Θα ήθελα από όλες τις ομάδες να έχουν περισσότερο ελληνικό dna, να στηρίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους για να πάνε μπροστά την ομάδα γιατί εκείνοι μπορούν να σπρώξουν προς τα μπρος την Ελλάδα».

Για το ευρωπαϊκό όνειρο και την συμμετοχή του ΟΦΗ στην League Phase: «Είμαι ένας άνθρωπος που υποστηρίζω όποια ελληνική ομάδα που παίζει στην Ελλάδα, χάρηκα για την κατάκτηση του Conference από τον Ολυμπιακό, χαίρομαι για την πορεία της ΑΕΚ γιατί μας βάζουν στον χάρτη και δείχνουν στις ξένες ομάδες πως όποια παίζει μαζί μας δεν θα κερδίζουν εύκολα. Εμείς τον σχεδιασμό μας τον κάνουμε πάντα, ανεξάρτητα από το που βρισκόμαστε. Μας αρέσει να έχουμε μια βάση παικτών και να προσθέσουμε παίκτες που θα μας κάνουν καλύτερους, αυτό που γίνεται με 10 παίκτες να φεύγουν και άλλους 10 που να έρχονται. Κοιτάζουμε να παίζουν παιδιά από την ακαδημία μας, να έρχονται άλλοι που θα κάνουν την διαφορά και μας ενδιαφέρει αυτός που θα έρθει στον ΟΦΗ, να ταιριάζει με το dna της ομάδας μας».

Για τον φετινό ΟΦΗ: «Πίστευα στην ομάδα μας, στους παίκτες μας και το είχα πει από την αρχή της χρονιάς πως είχαμε την καλύτερη της παρουσίας μου, δίχως να υποτιμώ τους προηγούμενους. Ήξερα πως αν έπαιζαν ομαδικά και έβγαινε αυτό προς τα έξω, θα ήμασταν ασταμάτητοι. Είμαι χαρούμενος για εκείνους, είμαι χαρούμενος για τα παιδιά που έρχονται από τις ακαδημίες μας, όπως οι Θεοδοσουλάκης, Αποστολάκης, έχουμε τον Κωστούλα, τον Ανδρούτσο, τον Αθανασίου. Η ομάδα μας δεν εξαρτάται από έναν, είναι τεράστιο το ομαδικό πνεύμα μας. Όταν στην Λιβαδειά και αποβλήθηκε ο Έντι, του είπα έλα κάτσε δίπλα μου για να του δείξω πως είμαστε όλοι ένα, ήρθε και φώναζε, υποστήριζε τον Ισέκα όταν μπήκε στο γήπεδο και αυτό είναι το σωστό πνεύμα που έχουμε στον ΟΦΗ».

Για το ενδιαφέρον άλλων ομάδων για παίκτες του ΟΦΗ: «Όταν υπάρχει ενδιαφέρον για παίκτες του ΟΦΗ, αυτό που με ενδιαφέρει είναι να πάνε κάπου για να παίξουν και να παίζουν στην Ευρώπη και να μην ξεχνούν τον ΟΦΗ. Όπως το έκανε ο Μαχλάς που έφυγε από τον ΟΦΗ και πολλοί άλλοι. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να αγαπούν τον ΟΦΗ, να φτάσουν μέχρι τ’ άστρα και να μην ξεχνούν ποτέ τον ΟΦΗ».

Για τον κόσμο του ΟΦΗ: «Όταν πέρυσι παίξαμε με τον Ολυμπιακό, πήγα σε ένα μαγαζί και ήρθε ένας σερβιτόρος και μου λέει: "Κύριε Μπούση πήγα στο γήπεδο με την κόρη μου 23 χρονών και δεν πίστευα ποτέ πως θα περπατούσαμε μαζί με φιλάθλους άλλων ομάδων". Εκεί κάθισα και το κατάλαβα και φέτος ήταν ακόμα πιο ωραίο με φιλάθλους και των δύο ομάδων να κάθονται μαζί και έπιναν ρακές. Μακάρι να το κάνουμε threepit και να είμαστε εκεί να γίνει ξανά αλλά να συνεχιστεί αυτή η συμπεριφορά για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Να είναι ωραίο να πάει ο φίλαθλος με το παιδάκι του, να μπορεί να χειροκροτήσει και την άλλη ομάδα».

Για την φιέστα τίτλου: «Εγώ απλώς θα ακολουθήσω την φιέστα, το πλάνο το έχω αφήσει σε εκείνους που το διοργανώνουν (γέλια)».