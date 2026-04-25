Mετά τον ιστορικό θρίαμβο επί του ΠΑΟΚ οι παίκτες και οι φίλοι του ΟΦΗ πανηγύρισαν με την ψυχή τους για την κατάκτηση του Κυπέλλου.

Νύχτες μαγικές και ονειρεμένες για την οικογένεια του ΟΦΗ! H oμάδα του Χρήστου Κόντη νίκησε τον ΠΑΟΚ στην παράταση και θα γυρίσει στο Ηράκλειο με το δεύτερο Κύπελλο Ελλάδας στην ιστορία του κλαμπ.

Το τελευταίο σφύριγμα του Ευαγγέλου βρήκε τους παίκτες του Ομίλου να πανηγυρίζουν για την ιστορικού μεγέθους επιτυχία τους και να γίνονται ένα με τους φιλάθλους τους, με τους περισσότερους να μην μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυα συγκίνησης.

Το σύνθημα των Ομιλιτών ενόψει του τελικού ήταν: «Το Κύπελλο θα πάρουμε στο Πανθεσσαλικό» και αφού ο ΟΦΗ τους έβγαλε... ασπροπρόσωπους αυτό πλέον έγινε «Το Κύπελλο σηκώσαμε στο Πανθεσσασλικό»!

Φυσικά την τιμητική του είχε ο «αρχιτέκτοντας» της ομάδας Χρήστος Κόντης, ο οποίος για ακόμα μια φορά άκουσε το όνομα του να το τραγουδάνε οι φίλοι της ομάδας.

⚫️🥹👏 Η απόλυτη ΑΠΟΘΕΩΣΗ στον αρχιτέκτονα αυτής της τεράστιας επιτυχίας, τον Χρήστο Κόντη, ο οποίος οδήγησε τον ΟΦΗ στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας μετά από 39 χρόνια!#OFI pic.twitter.com/3kEc2hlPfA April 25, 2026

Μεταξύ αυτών που ξέσπασαν σε κλάματα χαράς ήταν και ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, Ηλίας Πουρσανίδης.