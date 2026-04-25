Προβάδισμα κούπας για τον ΟΦΗ με τον Ισέκα στο 105+5' να ευστοχεί στο πέναλτι που έκανε ο Χατσίδης κάνοντας το 2-3.

Το πρώτο ημίχρονο της παράτασης του τελικού Κυπέλλου ανάμεσα στον ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ φτάνει στο τέλος του με τον Σενγκέλια με να κάνει ωραία προσπάθεια μέσα στην περιοχή των τυπικά γηπεδούχων, να χάνει την μπάλα και να ζητάει έντονα πέναλτι για χέρι του Χατσίδη. Αρχικά ο Ευαγγέλου δεν δίνει κάτι, αλλά ο Παπαπέτρου είχε άλλη άποψη.

Ο VARίστας τον καλεί να δει την φάση, δίνει το χέρι και το πέναλτι με τον Ισέκα να ευστοχεί στο 105+5' κάνοντας μέσα σε αποθέωση το 2-3. Όλοι οι παίκτες του ΟΦΗ έτρεξαν προς τον κόσμο που τους αποθέωνε, με την κάμερα να δείχνει και πάλι την μητέρα του Νους να ανεβαίνει τα κάγκελα!