Απίθανος πανηγυρισμός του Νους με τη μητέρα του να σκαρφαλώνει στα κάγκελα του Πανθεσσαλικού και να πανηγυρίζει με δάκρυα αγκαλιάζοντας τον γιο της.

Πολύ δυνατή και συγκινητική στιγμή στο Πανθεσσαλικό τη στιγμή του 2-1 του ΟΦΗ με σκόρερ τον Τιάγκο Νους.

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός του ΟΦΗ με το που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα έτρεξε προς την εξέδρα όπου βρισκόντουσαν τα μέλη της οικογένειάς του.

Η μητέρα του Νους σκαρφάλωσε στα κάγκελα και πήρε αγκαλιά τον γιο της πανηγυρίζοντας έντονα μαζί του το γκολ, με την ίδια να συγκινείται προσφέροντας μια φοβερή στιγμή στον τελικό του Κυπέλλου!