Λαμπρόπουλος: «Πέρυσι μας είχαν κατακλύσει τα συναισθήματα, φέτος δεν θα επηρεαστούμε»

Οι δηλώσεις του αρχηγού του ΟΦΗ, Βασίλη Λαμπρόπουλου, στην κοινή συνέντευξη Τύπου ενόψει του τελικού του Κυπέλλου κόντρα στον ΠΑΟΚ. Αποστολή στον Βόλο: Βασίλης Μπαλατσός

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας προπόνησης του ΟΦΗ ενόψει του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας πραγματοποιήθηκε η κοινή συνέντευξη Τύπου των δυο φιναλίστ. Τους παίκτες των Κρητικών εκπροσώπησε ο αρχηγός Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο οποίος στάθηκε στη διαφορά του περσινού τελικού με τον φετινό.

Η συνέντευξη Τύπου του Λαμπρόπουλου

«Είναι ένας τελικός, ξέρουμε ποιον έχουμε αντιμετωπίσει, μπορεί η σεζόν να είναι δύσκολη για τον ΠΑΟΚ, περισσότερο εξωαγωνιστικά, είναι ένας τελικός. Είμαστε έτοιμοι, σε καλή αγωνιστική φόρμα και θα πάμε να το διεκδικήσουμε

Πέρυσι μας είχαν κατακλύσει τα συναισθήματα. Ζούσαμε ένα όνειρο και νομίζω πως χαθήκαμε. Πέρυσι θέλαμε να μας δοθεί άλλη μια ευκαιρία και μας δόθηκε κατυθείαν.

Φέτος τα συναισθήματα μας είναι πιο συγκρατημένα. Δεν θα μας επηρεάσει το γύρω γύρω. Νομίζω είμαστε σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση από ότι πέρυσι».