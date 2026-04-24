Υπό το βλέμμα του διοικητικού ηγέτη του ΟΦΗ, Μιχάλη Μπούση, πραγματοποιήθηκε η τελευταία προπόνηση ενόψει τελικού. Εκτός προγράμματος ο Μπόρχα. Δείτε τα video του Gazzetta.

Με προπόνηση που άρχισε στις 17:30 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο ολοκληρώνει την προτετοιμασία του ο ΟΦΗ για τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Το πρόγραμμα ήταν «ανοιχτό» για τους απεσταλμένους του Τύπου για περίπου 15 λεπτά. Ο μοναδικός παίκτης που δεν συμμετείχε στην προπόνηση ήταν ο άτυχος Μπόρχα Γκονθάλεθ, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό και συνεπώς δεν υπολογίζεται για το μεγάλο ματς με τους Θεσσαλονικείς.

Αξιοσημείωτο πως παρών στην τελευταία προπόνηση έδωσε ο διοικητικός ηγέτης του ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούσης, ο οποίος παρακολούθησε το πρόγραμμα από κοντά μαζί με τους συνεργατές του.

Θυμίζουμε πως ο ΟΦΗ ταξίδεψε στο Βόλο με όλους τους ποδοσφαιριστές του ρόστερ, με την ομάδα του Χρήστου Κόντη να είναι μια «γροθιά» ενόψει του μεγάλου παιχνιδιού.

Μετά την προπόνηση των Κρητικών, στις 18:45, θα γίνει η κοινή συνέντευξη Τύπου και εν συνεχεία θα γίνει η τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ. Τον Όμιλο θα εκπροσωπήσουν ο προπονητής Χρήστος Κόντης και ο αρχηγός Βασίλης Λαμπρόπουλος.

⚫️⚽️ Υπό το βλέμμα του προέδρου του ΟΦΗ, Μιχάλη Μπούση πραγματοποιήθηκε η τελευταία προπόνηση των Κρητικών!#OFI pic.twitter.com/DYddEZ8FL0 April 24, 2026

⚫️ Ο άτυχος Μπόρχα Γκονζάλεζ παρακολουθεί την προπόνηση των παικτών του!!!#OFI pic.twitter.com/v6Mxmn3Pxy — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 24, 2026