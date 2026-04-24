Φίλοι του ΟΦΗ έχουν ήδη ξεκινήσει το ταξίδι τους προς τον Βόλο για τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, ενώ 1.600 θα μετακινηθούν οργανωμένα με πλοίο και τσάρτερ.

Αντίστροφα κυλάνε οι ώρες για τον τέταρτο τελικό Κυπέλλου στην ιστορία του ΟΦΗ. Οι Κρητικοί θα διεκδικήσουν στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ, το δεύτερο Κύπελλο Ελλάδας της ιστορίας τους και θα έχουν στο πλευρό του 7.870 Ομιλίτες, οι οποίοι εξαφάνισαν όλα τα εισιτήρια που διέθεσε η ΕΠΟ με... συνοπτικές διαδικασίες, ενώ κάλυψαν πολύ νωρίτερα από τη διορία της Ομοσπονδίας τον αριθμό που ορίστηκε ως «πλαφόν».

Φίλοι του ΟΦΗ τόσο από τη Μεγαλόνησο, όσο και από άλλες πόλεις, όπως από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, που υπάρχουν Κρητικοί οι οποίοι έχουν προμηθευτεί «μαγικό χαρτάκι», έχουν ξεκινήσει από την Πέμπτη (23/4) κιόλας να πηγαίνουν στο Βόλο για το... απαραίτητο «pre-game».

H πλειοψηφία των Ομιλιτών θα ταξιδέψει μεμονωμένα για την πρωτεύουσα της Μαγνησίας, κάτι που είναι απόλυτα λογικό. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη είχε κλείσει τη θέση της στον τελικό 2,5 μήνες πριν τον τελικό και οι φίλοι της ομάδας είχαν την ευκαιρία από πολύ νωρίς να βρουν αρκετά οικονομικά πακέτα για τη μετάβαση τους στον Βόλο, ο οποίος αυτές τις μέρες θα «βουλιάξει» από τον κόσμο, κάτι που φαίνεται από το γεγονός πως τα περισσότερα καταλύματα εντός πόλης είναι σε τεράστιο βαθμό... sold out.

Όσον αφορά τους φίλους του ΟΦΗ που θα ταξιδέψουν οργανωμένα για τον Βόλο πρόκειται για περίπου 1.600. Από αυτούς 1.000 Ομιλίτες θα μεταβούν στη Μαγνησία με την ακτοπλοϊκή εκδρομή που διαχειρίζονται οι Λέσχες, ενώ 600 θα πάνε αυθημερόν με τα τρία τσάρτερ της ΠΑΕ (200 στο καθένα).

Στις 21:00 της Παρασκευής το πλοίο των Μινωικών Γραμμών θα αναχωρήσει από το Ηράκλειο με προορισμό των Πειραιά. Το πρωί της ημέρας του τελικού οι Ομιλίτες θα φύγουν από το λιμάνι για το Βόλο με πούλμαν και θα επιστρέψουν στον Πειραιά αμέσως μετά τον τελικό.

Το πρόγραμμα των τσάρτερ του ΟΦΗ

1ο τσάρτερ: αναχώρηση από το «Νίκος Καζαντζάκης» στις 12:40 μ.μ. και επιστροφή από το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου στη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα της ίδιας μέρας

2ο τσάρτερ: αναχώρηση από το «Νίκος Καζαντζάκης» στις 14:00 του Σαββάτου και επιστροφή από το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου στις 02:00 μετά τα μεσάνυχτα της ίδιας μέρας

3ο τσάρτερ: αναχώρηση από το «Νίκος Καζαντζάκης» στις 6:00 το πρωί του Σαββάτου και επιστροφή από το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου στις 03:00 μετά τα μεσάνυχτα της ίδιας μέρας