Όλοι οι αντίπαλοι και το πλήρες μονοπάτι που οδήγησε τον ΟΦΗ σε back to back τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Στον ΟΦΗ, μετά τον χαμένο τελικό Κυπέλλου από τον Ολυμπιακό, υπήρχε ένας εσωτερικός στόχος για τη σεζόν: να διεκδικήσει η ομάδα το τρόπαιο μέχρι τέλους για δεύτερη διαδοχική χρονιά, όμως αυτήν τη φορά να το κατακτήσει. Το πρώτο σκέλος επιτεύχθηκε και στο Πανθεσσαλικό η ομάδα του Χρήστου Κόντη καλείται να γράψει ιστορία κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Βέβαια, αυτήν τη φορά το format της διοργάνωσης ήταν διαφορετικό, καθώς ο ΟΦΗ συμμετείχε στη League Phase. Σε αυτή τη νέα διαδικασία οι Κρητικοί τερμάτισαν στην 6η θέση, πίσω από Ολυμπιακό, Λεβαδειακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Άρη, έχοντας συγκομιδή 9 βαθμών με τρεις νίκες και μία ήττα, από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, την οποία η ποδοσφαιρική «μοίρα» τα έφερε έτσι, ώστε να την… εκδικηθούν στο ίδιο γήπεδο.

Ο ΟΦΗ στη League Phase του Κυπέλλου

Η αρχή του «ταξιδιού» έγινε από το «σπίτι» της ομάδας, το ιστορικό «Γεντί Κουλέ». Ο ΟΦΗ, από την αρχή της σεζόν, είχε αποφασίσει να μετακομίσει στο Παγκρήτιο για πρακτικούς λόγους. Ωστόσο, το γεγονός πως το στάδιο δεν ήταν εγκαίρως έτοιμο για την 1η αγωνιστική της League Phase, σε συνδυασμό με το ότι, λόγω της τιμωρίας της ΔΕΑΒ από τον περσινό τελικό, η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς θα αγωνιζόταν κεκλεισμένων των θυρών, οδήγησε στην επιλογή της φυσικής έδρας του συλλόγου για την αναμέτρηση με την Καβάλα. Οι Ασπρόμαυροι έκαναν… περίπατο και επικράτησαν με 3-0, χάρη στα γκολ των Νους, Σενγκέλια και Νέιρα.

Ο ΟΦΗ «ευνοήθηκε» στη διαδικασία της League Phase, καθώς αντιμετώπισε τρεις ομάδες της Super League 2. Από το 3ο group του προέκυψε η Athens Kallithea, η οποία πέρυσι αγωνιζόταν στη Super League, όμως υποβιβάστηκε. Οι Κρητικοί κατάφεραν να φύγουν από το «Ελ Πάσο» με το «διπλό» (0-1), έχοντας ως σκόρερ τον Έντι Σαλσέδο.

Η τρίτη ομάδα της δεύτερης τη τάξει κατηγορίας που αντιμετώπισε ο ΟΦΗ ήταν ο πρωταθλητής του Βορείου Ομίλου της Super League 2, ο Ηρακλής. Λίγες ημέρες μετά την αποχώρηση του Ράσταβατς και με τον Κόντη στην… εξέδρα, ο ΟΦΗ, με υπηρεσιακό προπονητή τον διευθυντή της Ακαδημίας, Στέλιο Βενετίδη, υπέταξε τον «Γηραιό» στο Παγκρήτιο με 3-1.

Οι Θεσσαλονικείς είχαν προηγηθεί με γκολ του μετέπειτα σκόρερ του γκολ της ανόδου, Κριστιάν Κούστα, όμως οι Κρητικοί ανέτρεψαν το ματς χάρη στα γκολ των Ράκονιατς (πλέον δανεικός στη Χάποελ Ιερουσαλήμ), Νους και Σαλσέδο.

Οι Ασπρόμαυροι, στο πρώτο τους ματς στη διοργάνωση με τον Χρήστο Κόντη στον πάγκο, αντιμετώπισαν την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε ένα παιχνίδι που θα έκρινε την τετράδα και, συνεπώς, την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά. Τότε η Ένωση επικράτησε με 2-0, με πρωταγωνιστή τον Ρομπέρτο Περέιρα, ο οποίος σημείωσε ένα γκολ και μοίρασε μία ασίστ στον Ζοάο Μάριο, στέλνοντας τον ΟΦΗ στον ενδιάμεσο γύρο. Ωστόσο, οι δύο ομάδες θα τα ξαναέλεγαν…

Το rematch των ημιτελικών και ο θρίαμβος της Νέας Φιλαδέλφειας

Στο πρώτο νοκ άουτ, ο ΟΦΗ υποδέχτηκε σε μονό ματς τον Αστέρα AKTOR, σε μια… επανάληψη των περσινών ημιτελικών, η οποία είχε την ίδια κατάληξη, αλλά χωρίς το «θρίλερ». Οι Κρητικοί νίκησαν με σχετική άνεση 2-0, χάρη στα γκολ των Γκονθάλεθ και Ισέκα, ενώ από το 40' οι Αρκάδες έπαιζαν με παίκτη λιγότερο, λόγω της αποβολής του Γιαμπλόνσκι. Μάλιστα, ολοκλήρωσαν το ματς με τερματοφύλακα τον… Αλάγκμπε, εξαιτίας του σοβαρού τραυματισμού του νεαρού Αγγελίδη.

Η μεγάλη πρόκληση ήρθε στα προημιτελικά, όπου ο ΟΦΗ κλήθηκε να αντιμετωπίσει, επίσης σε μονό ματς στη Νέα Φιλαδέλφεια, την ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς, από την οποία είχε ήδη τρεις ήττες στη σεζόν. Εκτός από την ήττα στη League Phase, η τότε πρωτοπόρος είχε πάρει δύο τρίποντα και στα μεταξύ τους παιχνίδια για τη Super League.

Ο ΟΦΗ όχι απλώς στάθηκε ανταγωνιστικός κόντρα στην Ένωση, αλλά κατάφερε να γράψει ιστορία. Σε ένα κλειστό παιχνίδι με λίγες ευκαιρίες, πήρε τη νίκη χάρη στο «χρυσό» γκολ του Σαλσέδο στο 80', έγινε η πρώτη επαρχιακή ομάδα που έφυγε με «διπλό» από το νέο γήπεδο της ΑΕΚ και έκλεισε θέση στα ημιτελικά, με την ψυχολογία στα ύψη.

Παλικαρίσια πρόκριση στη Λιβαδειά με δέκα παίκτες

Η πρόκριση επί της ΑΕΚ σήμαινε πως στον τελικό θα βρισκόταν σίγουρα ομάδα της επαρχίας, καθώς ο ΟΦΗ θα διεκδικούσε το εισιτήριο για τον Βόλο απέναντι στον Λεβαδειακό, ο οποίος τότε θεωρούνταν η πιο φορμαρισμένη ομάδα της Ελλάδας.

Στον πρώτο ημιτελικό στο Ηράκλειο, ο ΟΦΗ προηγήθηκε μόλις στο 5ο λεπτό με τον Μπόρχα Γκονθάλεθ, όμως ο Λεβαδειακός ισοφάρισε στο 18' με τον Μπάλτσι και κατάφερε να φύγει από το Παγκρήτιο με το 1-1.

Στη ρεβάνς της Λιβαδειάς, ο ΟΦΗ θεωρούνταν από πολλούς ως αουτσάιντερ, όμως τελικά «μίλησε» η φανέλα. Η ψυχωμένη ομάδα του Χρήστου Κόντη, παρότι αγωνιζόταν από το 34' με παίκτη λιγότερο, λόγω της αποβολής του Σαλσέδο, κατάφερε να «σιγήσει» την (τότε) πιο παραγωγική επίθεση της Super League. Το «χρυσό» γκολ του αρχηγού Βασίλη Λαμπρόπουλου, με εξαιρετική κεφαλιά, έκρινε την πρόκριση και χάρισε στον ΟΦΗ την παρουσία σε δεύτερο διαδοχικό τελικό.

Ο ΟΦΗ, για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, θα διεκδικήσει το δεύτερο Κύπελλο Ελλάδας της ιστορίας του και, μάλιστα, το πέτυχε αποκλείοντας ομάδα του βεληνεκούς της ΑΕΚ και μάλιστα εκτός έδρας, κάνοντας το φετινό επίτευγμα ακόμη πιο σπουδαίο. Φέτος, βέβαια, ο στόχος είναι να… πιει και νερό και όχι απλώς να φτάσει στην «πηγή».