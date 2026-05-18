Μπούσης: «Ευχαριστώ την ομάδα και τον κόσμο, πάντα θα στοχεύουμε στην τελειότητα»

Ο ιδιοκτήτης του ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούσης ευχαρίστησε τον οργανισμό του ΟΦΗ για τη φετινή αξέχαστη σεζόν κι έδωσε το... σύνθημα για την επόμενη μέρα.

Ο ΟΦΗ έκλεισε τη σεζόν του με μία νίκη απέναντι στον Βόλο με 3-1 στο Παγκρήτιο για την 6η και τελευταία αγωνιστική των Play Offs των θέσεων 5-8, με τον Μιχάλη Μπούση να στέλνει το δικό του μήνυμα λίγο μετά την λήξη του αγώνα.

Ο ιδιοκτήτης των Κρητικών ευχαρίστησε τους παίκτες, τον προπονητή και το τεχνικό επιτελείο, τους οποίους χαρακτήρισε πραγματικούς πρωταθλητές, αλλά και τους οπαδούς της ομάδας για την υποστήριξή τους καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και στις χαρές και τις λύπες.

Έπειτα έδωσε το σύνθημα για την επόμενη μέρα λέγοντας πως ποτέ δεν θα σταματήσει αυτή η ομάδα θα κυνηγάει την επιτυχία.

Το μήνυμα του Μιχάλη Μπούση

«Ευχαριστώ τους προπονητές, το επιτελείο και τους παίκτες για μία αξιομνημόνευτη σεζόν, είστε πραγματικά όλοι πρωταθλητές. Ευχαριστώ σε όλους τους οπαδούς μας που μας υποστήριξαν καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Θέλω όλοι να γνωρίζετε πως πάντα θα τραβάμε προς την επιτυχία. Με πολύ αγάπη, ο πρόεδρος».