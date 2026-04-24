Ο ΟΦΗ με ανακοίνωση του ενημέρωσε τους φιλάθλους του που έχουν εισιτήρια για τον τελικό Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ τι ισχύει για τη μετάβαση και την είσοδο τους στο Πανθεσσαλικό.

Ο ΟΦΗ καλείται στον τέταρτο τελικό της ιστορίας του να επιστρέψει στο Ηράκλειο με το δεύτερο Κύπελλο του. Στη μεγάλη μάχη κόντρα στον ΠΑΟΚ η ομάδα του Χρήστου Κόντη θα έχει στο πλευρό της 7.870 Ομιλίτες και οι Κρητικοί με ανακοίνωση τους ενημέρωσαν τους φιλάθλους τους τι ισχύει για την μετάβαση τους προς το Πανθεσσαλικό και την είσοδο τους στο γήπεδο.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας που διαθέτουν εισιτήριο στον Τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ (25/4, 20:30), ότι οι θύρες του Πανθεσσαλικού σταδίου θα ανοίξουν στις 17:00.

Παρακαλούμε ελάτε όσο το δυνατόν νωρίτερα προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε συνωστισμός στις εισόδους, καθώς θα υπάρξουν δίπλα σημεία έλεγχου εισιτηρίων.

Σε ότι αφορά στη μετάβαση των φιλάθλων του ΟΦΗ, οι οποίοι θα κινηθούν οργανωμένα με λεωφορεία από τον Πειραιά και θα κατευθυνθούν προς το Βόλο, θα πρέπει να γίνει μέσω της Ν.Ε.Ο. Π.Α.Θ.Ε. – Κόμβου Μικροθηβών – Ε.Ο. Βόλου – Φαρσάλων – Λ. Αθηνών – Βόλος – Λ. Λαρίσης – Μπότσαρη – Μαιάνδρου – Ικάρων -Δοξοπούλου – Πανθεσσαλικό Στάδιο, τόσο κατά την άφιξη όσο και κατά την αναχώρησή τους.

Οι φίλαθλοι του ΟΦΗ που θα κινηθούν μεμονωμένα θα πρέπει να προσεγγίσουν έγκαιρα το Πανθεσσαλικό Στάδιο με βάση το ίδιο δρομολόγιο».

