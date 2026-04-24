Η αποστολή του ΟΦΗ πέταξε στις 11:30 από το Ηράκλειο με προορισμό τον Βόλο με στόχο να επιστρέψει με το Κύπελλο.

Όπως αναμενόταν βάσει προγράμματος, η αποστολή του ΟΦΗ αναχώρησε παραμονή του μεγάλου τελικού του Κυπέλλου για τον Βόλο, όπου καλείται να γράψει ιστορία.

Οι Κρητικοί αναχώρησαν στις 11:30 από το Νίκος Καζαντζάκης με προορισμό το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου και στις 17:30 θα ολοκληρώσει την προετοιμασία του με τελευταία προπόνηση στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Στις 18:45 θα πραγματοποιηθεί η κοινή συνέντευξη Τύπου των φιναλίστ, όπου ο Όμιλος θα εκπροσωπηθεί από τον Χρήστο Κόντη και τον αρχηγό, Βασίλη Λαμπρόπουλο.

Θυμίζουμε πως στην αποστολή βρίσκονται όλοι οι ποδοσφαιριστές του ρόστερ, με την οικογένειά του ΟΦΗ να πηγαίνει σαν μια γροθιά για το δεύτερο Κύπελλο της ιστορίας του συλλόγου.

