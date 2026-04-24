ΠΑΟΚ - ΟΦΗ: Η ομάδα του Κόντη αποχώρησε για τον Βόλο με στόχο το Κύπελλο
Όπως αναμενόταν βάσει προγράμματος, η αποστολή του ΟΦΗ αναχώρησε παραμονή του μεγάλου τελικού του Κυπέλλου για τον Βόλο, όπου καλείται να γράψει ιστορία.
Οι Κρητικοί αναχώρησαν στις 11:30 από το Νίκος Καζαντζάκης με προορισμό το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου και στις 17:30 θα ολοκληρώσει την προετοιμασία του με τελευταία προπόνηση στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.
Στις 18:45 θα πραγματοποιηθεί η κοινή συνέντευξη Τύπου των φιναλίστ, όπου ο Όμιλος θα εκπροσωπηθεί από τον Χρήστο Κόντη και τον αρχηγό, Βασίλη Λαμπρόπουλο.
Θυμίζουμε πως στην αποστολή βρίσκονται όλοι οι ποδοσφαιριστές του ρόστερ, με την οικογένειά του ΟΦΗ να πηγαίνει σαν μια γροθιά για το δεύτερο Κύπελλο της ιστορίας του συλλόγου.
Τα βίντεο που πόσταρε ο ΟΦΗ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.