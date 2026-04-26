Ο ΟΦΗ θα γιορτάσει για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας με tour του Ηρακλείου με ανοιχτό λεωφορείο.

Ο ΟΦΗ έγραψε ιστορία στον Βόλο. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη νίκησε τον ΠΑΟΚ στον τελικό του Πανθεσσαλικού Σταδίου και επέστρεψε στο Ηράκλειο με το δεύτερο Κύπελλο Ελλάδας στην ιστορία του συλλόγου, το οποίο συνδυάζεται με εξασφάλιση League Phase.

Η οικογένεια του Ομίλου και ολόκληρη η Κρήτη γιορτάζουν για αυτήν την ιστορική επιτυχία και σε αυτό το πλαίσιο το κλαμπ οργάνωσε τη δική του... φιέστα!

Περίπου στις 18:00 το απόγευμα της Δευτέρας θα αναχωρήσει ανοιχτό πούλμαν από το Γεντί Κουλέ, πάνω στο οποίο θα είναι οι ποδοσφαιριστές της ομάδας και το προπονητικό επιτελείο. Η ομάδα θα κάνει πορεία ως το κέντρο της πόλης, όμως η ακριβής διαδρομή θα γίνει γνωστή το αργότερο ως αύριο (27/4) πρωί.

Ο λόγος είναι οι ιθύνοντες του κλαμπ βρίσκονται σε συζητήσεις με τον Δήμο, την Περιφέρεια και την Τροχαία. Το σίγουρο είναι ότι το πούλμαν θα περάσει από την Πλατεία Ελευθερίας και από διάφορα άλλα κεντρικά σημεία της πόλης.

Οι Κρητικοί αποφάσισαν να γίνει αύριο αυτή η γιορτή, ώστε να περιμένουν και τους τελευταίους φιλάθλους που βρέθηκαν στον Βόλο, ώστε να επιστρέψουν και να είναι όλη η Ομιλίτικη οικογένεια μαζί στη γιορτή του κλαμπ.