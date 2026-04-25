Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ράζβαν Λουτσέσκου καλείται να δώσει έναν ακόμα τελικό στη σπουδαία καριέρα του.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου θα δώσει το βράδυ του Σαββάτου ένα ακόμα μεγάλο ματς στην πλούσια καριέρα του. Ο 57χρονος (17/2/59) τεχνικός του ΠΑΟΚ κόντρα στον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό θέλει να γευτεί τον πέμπτο τίτλο του στην Ελλάδα.

Ο έμπειρος Ρουμάνος τεχνικός έχει πολλούς λόγους να θέλει αυτό το τρόπαιο. Εκτός του ότι είναι ένας ακόμα τίτλος στο παλμαρέ του, θα είναι μία αντίδραση για την ομάδα του, θα πρόκειται για τον πρώτο τίτλο της με την είσοδο στον δεύτερο αιώνα ιστορίας, αλλά κυρίως εξαιτίας της απώλειας του πατέρα του. Ο Λουτσέσκου έχασε τον πατέρα του στις 7 Απριλίου, τον σπουδαίο Μιρτσέα και ενδεχομένως αυτό το τρόπαιο να είναι ένας φόρος τιμής.

Ο Λουτσέσκου, ο οποίος κατέκτησε ένα αήττητο πρωτάθλημα, δύο κύπελλα και το φοβερό πρωτάθλημα του 2024, είναι έτοιμος για έναν ακόμα τελικό κι έναν τίτλο.

Δύο σερί τίτλοι, δύο σερί ήττες

Στη διπλή διαδρομή του στον ΠΑΟΚ (11 Αυγούστου 2017 – 28 Ιουνίου 2019 και 26 Μαΐου 2021 – έως σήμερα) ο 57χρονος προπονητής έχει αφήσει το αποτύπωμά του. Τους τελικούς τους έχει κάνει… συνήθεια.

Ο Λουτσέσκου έχασε τον πρώτο του τελικό στην Ελλάδα, όταν ως προπονητής της Ξάνθης ηττήθηκε 3-1 στο ΟΑΚΑ (ήταν εξαιρετική η ακριτική ομάδα στο πρώτο ημίχρονο) από τον Ολυμπιακό. Και μόνο που κατάφερε να πάει τελικό με την Ξάνθη ήταν σπουδαίο επίτευγμα.

Η συνέχεια ήταν διαφορετική. Με τον ΠΑΟΚ νίκησε το 2018 την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ και την επόμενη χρονιά πάλι με τους ασπρόμαυρους επικράτησε της ΑΕΚ με 1-0 και σφράγισε το μοναδικό έως τώρα νταμπλ του ΠΑΟΚ.

Ο Λουτσέσκου διεκδίκησε ακόμα δύο Κύπελλα, αλλά ηττήθηκε. Το 2022 ο ΠΑΟΚ έχασε 1-0 στο ΟΑΚΑ από τον Παναθηναϊκό σε έναν επεισοδιακό τελικό με το γκολ του Αϊτόρ με πέναλτι και το 2023 ηττήθηκε 2-0 στο Πανθεσσαλικό από την ΑΕΚ κι ενώ από το 6' έπαιζε με αριθμητικό πλεονέκτημα.

Τίτλοι σε τέσσερις χώρες

Ο Λουτσέσκου έκανε την αρχή στη συλλογή τροπαίων, στην πατρίδα του. Με τη Ραπίντ Βουκουρεστίου έχει δύο κατακτήσεις Κυπέλλου Ρουμανίας (2006, 2007) και ακόμη μία συμμετοχή το 2012, ενώ ακολούθησαν διεθνείς τίτλοι με την Ελ-Τζάις στο Κατάρ (Stars Cup 2013) και με την Αλ-Χιλάλ, όπου κατέκτησε το Champions League Ασίας το 2019 και το Kings Cup της Σαουδικής Αραβίας το 2020.

Οι κερδισμένοι τελικοί του Λουτσέσκου

Διοργ. Ημερ. Αγ. Αποτ.

Κύπελλο Ρουμανίας 17/5/06 Ραπίντ - Νασιονάλ Βουκ. 1-0 παρ.

Κύπελλο Ρουμανίας 26/5/07 Τιμισοάρα - Ραπίντ Βουκ. 0-2

Κύπελλο Κατάρ Αλ Αράμπι - Ελ Τζαϊς 0-2

Κύπελλο Ελλάδας 12/5/18 ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 0-2

Κύπελλο Ελλάδας 11/5/19 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 1-0

AFC Champions League 24/11/19 Ουράβα - Αλ Χιλάλ 0-2

King's Cup 28/11/20 Αλ Χιλάλ - Αλ-Νασρ Ριάντ 2-1

Οι χαμένοι τελικοί

Σούπερ Καπ Ρουμανίας 22/7/06 Στεάουα - Ραπίντ 1-0

Κύπελλο Ρουμανίας 3/5/12 Ραπίντ - Ντιναμό 0-1

Κύπελλο Ελλάδας 23/5/15 Ολυμπιακός - Ξάνθη 3-1

Saudi Super Cup 30/1/21 Αλ Νασρ Ριάντ-Αλ Χιλάλ 3-0

Κύπελλο Ελλάδας 21/5/22 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 1-0

Κύπελλο Ελλάδας ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 24/5/23 2-0