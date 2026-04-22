Πριν την τελευταία προπόνηση του ΟΦΗ επί κρητικού εδάφους Ομιλίτες θα πάνε στο ΒΑΚ την Πέμπτη (23/4) για να εμψυχώσουν την ομάδα του Χρήστου Κόντη ενόψει του τελικού.

Σύσσωμος ο «οργανισμός» ΟΦΗ κινείται σε ρυθμούς του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας. Η «δίψα» των Ομιλιτών για το μεγάλο ματς της 25ης Απριλίου κόντρα στον ΠΑΟΚ είναι τεράστια, όπως άλλωστε και η συσπείρωση γύρω από την ομάδα.

Σε αυτό το πλαίσιο φίλοι των Κρητικών θα δώσουν το παρών στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο την Πέμπτη (23/4) στις 17:15, 15 λεπτά πριν την έναρξη της τελευταίας προπόνησης επί κρητικού εδάφους, ώστε να εμψυχώσουν την ομάδα του Χρήστου Κόντη ενόψει της «μάχης» του Πανθεσσαλικού Σταδίου.

Θυμίζουμε πως η αποστολή του Ομίλου θα αναχωρήσει για τον Βόλο στις 11:30 το πρωί της Παρασκευής (24/4), ενώ στις 21:00 το βράδυ θα αναχωρήσουν περίπου 2.000 Ομιλίτες με πλοίο για την εκδρομή του τελικού.

Η ανάρτηση των Snakes

«ΠEMΠTH 17:15

Συνάντηση EΞΩ AΠO TO BAK….

Πάμε δυνατά για τον σωστό λόγο και με ένα θέλω!

Το κύπελλο στην Κρήτη!

Επίσκεψη περιορισμένου χρόνου, τηρήστε ευλαβικά την ώρα!!!!

SNAKES 1986•ΚΕΝΤΡΙΚΟ».