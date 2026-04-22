ΟΦΗ: Ομιλίτες θα πάνε στο ΒΑΚ την Πέμπτη για εμψύχωση ενόψει τελικού
Σύσσωμος ο «οργανισμός» ΟΦΗ κινείται σε ρυθμούς του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας. Η «δίψα» των Ομιλιτών για το μεγάλο ματς της 25ης Απριλίου κόντρα στον ΠΑΟΚ είναι τεράστια, όπως άλλωστε και η συσπείρωση γύρω από την ομάδα.
Σε αυτό το πλαίσιο φίλοι των Κρητικών θα δώσουν το παρών στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο την Πέμπτη (23/4) στις 17:15, 15 λεπτά πριν την έναρξη της τελευταίας προπόνησης επί κρητικού εδάφους, ώστε να εμψυχώσουν την ομάδα του Χρήστου Κόντη ενόψει της «μάχης» του Πανθεσσαλικού Σταδίου.
Θυμίζουμε πως η αποστολή του Ομίλου θα αναχωρήσει για τον Βόλο στις 11:30 το πρωί της Παρασκευής (24/4), ενώ στις 21:00 το βράδυ θα αναχωρήσουν περίπου 2.000 Ομιλίτες με πλοίο για την εκδρομή του τελικού.
Δείτε ΕπίσηςΟΦΗ: «Η άρνηση ορισμού ξένου VAR αποτελεί ξεκάθαρη ένδειξη εχθρικής αντιμετώπισης απέναντι στον ΟΦΗ και στην Κρήτη»
Η ανάρτηση των Snakes
«ΠEMΠTH 17:15
Συνάντηση EΞΩ AΠO TO BAK….
Πάμε δυνατά για τον σωστό λόγο και με ένα θέλω!
Το κύπελλο στην Κρήτη!
Επίσκεψη περιορισμένου χρόνου, τηρήστε ευλαβικά την ώρα!!!!
SNAKES 1986•ΚΕΝΤΡΙΚΟ».
