Μαχλάς στο Gazzetta: «Ο ΟΦΗ είναι η αιτία που αγάπησα το ποδόσφαιρο, έχω στην καρδιά μου τον Μπούση»

Πόσο σημαντικός ήταν για την εξέλιξη σας ο Δημήτρης Παπαδόπουλος;

«Έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλo στην καριέρα μου και στη ζωή μου. Υπήρξε ποδοσφαιριστής μεγάλου βεληνεκούς. Μπορούσε να παίξει σε όλες τις ομάδες της Ελλάδας, να μη σου πω και του εξωτερικού. Ήταν αριστεροπόδαρος και γρήγορος. Τον θαύμαζα ως άνθρωπο και ως ποδοσφαιριστή. Αυτό με βοήθησε πολύ στις ακαδημίες ώστε να αναπτύξω το επιθετικό μου ταπεραμέντο. Είναι σαν το καλό δάσκολο που θα θυμάσαι για πάντα, επειδή σου φέρθηκε καλά και σου έμαθε πράγματα. Είναι οι βάσεις που παίρνεις για να φτάσεις σε ένα επίπεδο.

Μου έμαθε να μη φοβάμαι. Μικροί οι περισσότεροι φοβούνται. Λένε: "θα πάω να ανταγωνιστώ εγώ αυτούς που είναι φτασμένοι και έμπειροι;". Ποτέ δεν το κατάλαβα αυτά. Έκανα προπονήσεις με την πρώτη ομάδα σαν να είμαι ισάξιος με εκείνους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να προχωρήσεις στο ποδόσφαιρο. Αυτό το έψαχνε πολύ ο Γκέραρντ. Αυτό το ποδοσφαιρικό θράσος.

Εγώ τσακωνόμουν από την ηλικία των 15. Είχα φάει και ένα... μπάτσο από τον Μύρωνα Σηφάκη επειδή του έβγαλα γλώσσα! Του είχα κάνει παρατήρηση ότι έκανε λάθος. Από μικρός ήμουν διαόλου κάλτσα! Αυτό είναι καλό αλλά καμιά φορά τρως ένα μπάτσο και συνέρχεσαι.

Μετά που έγινα αυτός που έγινα ο Μύρος το θυμόταν και πάντα ντρεπότανε όταν με έβλεπε. Μια φορά που τον είδα μου είπε πόσο άσχημα ένιωθε που μου έδωσε εκείνο το χαστούκι και του είπα: "Μύρο μην αισθάνεσαι άσχημα. Αυτό το χαστούκι με ξύπνησε!". Κατάλαβα ότι υπάρχουν αξίες που πρέπει να σέβομαι. Εγώ δεν το έκανα με στυλ για να τον προσβάλλω. Στο ποδόσφαιρο παίζεις για να κερδίζεις».

Υπήρχε η πίεση ότι πρέπει να δίνετε κάθε μέρα τον καλύτερο σας εαυτό για να γίνετε επαγγελματίας;

«Δεν ένιωσα ποτέ πίεση. Ό,τι κάνεις με πίεση δεν βγαίνει καλό. Πρέπει να έχεις αυτοέλεγχο και αυτό που κάνεις να σου αρέσει χωρίς να πιέζεσαι. Εγώ δεν έγινα ποδοσφαιριστής επειδή πιεζόμουν. Αγαπούσα το άθλημα, το έκανα με χαρά και δεν με περιόρισε ότι δεν θα έβγαινα τα βράδια να πάω με τους άλλους φίλους μου να ξενυχτήσω.

Μου άρεσε η ζωή του ποδοσφαιριστή, του αθλητή: το πρόγραμμα, η προπόνηση, τα Σαββατοκύριακα με αγώνες. Ήταν τρόπος ζωής και τον έκανα αβίαστα».

Πώς θυμάστε εκείνη την εποχή που ήσασταν ένα παιδί με όνειρο να παίξει στην πρώτη ομάδα του ΟΦΗ και να συνεργαστεί με τον Γκέραρντ;

«Όταν είσαι 12–13 χρονών, αυτό που σου αρέσει να κάνεις είναι να παίζεις ποδόσφαιρο. Θες απλώς να κάνεις αυτό που αγαπάς. Εγώ το ποδόσφαιρο το έμαθα στις αλάνες. Εκεί μεγάλωσα. Το αγαπούσα πάρα πολύ και γι’ αυτό εξελίχθηκε όπως εξελίχθηκε.

Ο ΟΦΗ ήταν κάτι πολύ που άρχισε να ανθεί την εποχή του Γκέραρντ, σε μια εποχή που έδιναν χρήματα, ώστε ο ΟΦΗ να γίνει ένα πολύ μεγάλο επαρχιακό σωματείο».