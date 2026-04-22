Η συγκλονιστική αφήγηση του Μιχάλη Ιατρόπουλου για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ στο ντοκιμαντέρ του Gazzetta powered by Stoiximan.

Ο ΠΑΟΚ συμπλήρωσε 100 χρόνια ζωής, με μερικές από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες της ιστορίας του να διηγούνται στο doc του Gazzetta «Bizim ΠΑΟΚ, ο Δικός μας ΠΑΟΚ» τις δικές τους αλησμόνητες στιγμές τόσο ως φίλαθλοι όσο και ως μέλη του Δικεφάλου του Βορρά.

Το ντοκιμαντέρ powered by Stoiximan κατέγραψε τις αξίες και τα ιδανικά που αντιπροσωπεύουν αυτά τα τέσσερα γράμματα, μέσα από τα μάτια εμβληματικών παικτών και φιλάθλων της ομάδας, καθώς και την κληρονομιά που κουβαλούν έως και σήμερα.

Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος «έντυσε» με τη φωνή του το ντοκιμαντέρ και αφηγήθηκε με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο το σημαίνει να είσαι ΠΑΟΚ, ποια είναι η παρακαταθήκη του συλλόγου και με ποιον τρόπο η ομάδα αυτή έγινε το μέσον για να κρατηθούν ζωντανές οι μνήμες του ξεριζωμού για περισσότερο από έναν αιώνα.

