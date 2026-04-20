Εικόνες από το μαγικό drone show του ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια του συλλόγου.

Ένα drone show αντάξιο του μεγαλείου του. Ο ΠΑΟΚ συμπλήρωσε έναν αιώνα ζωής και οι χιλιάδες οπαδοί του που πλημμύρισαν την πλατεία Αριστοτέλους θαύμασαν το show με τα drones και φόντο το σπίτι του συλλόγου την Τούμπα.

Το show ξεκίνησε με το έτος ίδρυσης του συλλόγου, το 1926 και συνεχίστηκε με το πρώτο έμβλημα το «Τετράφυλλον εν συμπλέγματι μετά Πετάλου».

Στη συνέχεια κυριάρχησε το σήμα με τον Δικέφαλο με τα κλειστά φτερά ως ένδειξη πένθους για τις χαμένες πατρίδες.

Ακολούθησε η ριγέ ασπρόμαυρη φανέλα και στη συνέχεια προστέθηκε ο αριθμός 12 προς τιμήν του δωδέκατου παίκτη του κόσμου του.

Υπό τις ιαχές του κόσμου στη συνέχεια υπήρξε η επιγραφή «1926-2026 ένας αιώνας ΠΑΟΚ» και κατόπιν το επετειακό σήμα με τον Δικέφαλο για τα 100 χρόνια.

