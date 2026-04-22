Λέτο: «Καλός βαθμός κόντρα σε μία ιστορική ομάδα»

Το φινάλε της 4ης αγωνιστικής των Play Out της Stoiximan Super League θα βρει την Κηφισιά στο +6 από την επικίνδυνη ζώνη. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έφυγε από την έδρα της ΑΕΛ Novibet με τον βαθμό της ισοπαλίας και παραμένει σε απόσταση ασφαλείας από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Ο Αργεντινός τεχνικός μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ματς και στάθηκε στη σημασία του αποτελέσματα στην έδρα ομάδας με τη δυναμική των Βυσσινί.

Οι δηλώσεις του Σεμπάστιαν Λέτο

«Είναι σημαντικός βαθμός παίζοντας σε αυτό το γήπεδο και με αυτό τον κόσμο, κόντρα σε μία ιστορική ομάδα. Ήταν ένας καλός βαθμός. Στο τέλος θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει, αφού είχαμε κάποιες καλές ευκαιρίες, αλλά στο τέλος της ημέρας είναι καλός βαθμός για εμάς.

Αυτό που κρατάω είναι ότι παίξαμε με τη μπάλα στα πόδια. Οι παίκτες είχαν την κατοχή, είχαν καλή κυκλοφορία και είναι κάτι που μου άρεσε. Πρέπει να δούμε στο βίντεο αυτά που δεν κάναμε σωστά και δεν καταφέραμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Να δουλέψουμε και να κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι».