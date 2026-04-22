Στο 90+3' του ΑΕΛ Novibet - Κηφισιά ο Σεμπάστιαν Λέτο αντικατέστησε τον Μιγκέλ Ταβάρες με τον Αλμπέρτο Μποτία, ώστε να... παίξει με τον χρόνο.

Η Κηφισιά έφυγε με σημαντικό βαθμό από τη Λάρισα. Η ΑΕΛ Novibet μπορεί να κατάφερε να ισοφαρίσει την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, όμως το αποτέλεσμα σε καμία περίπτωση δεν «χαλάει» τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι έξι αγωνιστικές πριν το τέλος είναι στο +6 από την επικίνδυνη ζώνη.

Στο 3ο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων ο Σεμπάστιαν Λέτο έκλεισε τις κινήσεις του με τον αρχηγό Αλμπέρτο Μποτία να μπαίνει αντί του Μιγκέλ Ταβάρες, ο οποίος είχε μπει με την έναρξη του ημιχρόνου και έγινε αλλαγή στην αλλαγή.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ αφού στην αρχή νόμιζε πως έγινε λάθος από τον 4ο βγήκε απορρημένος από το ματς και κατευθύνθηκε αρχικά προς τα αποδυτήρια, όμως επέστρεψε στον πάγκο της ομάδας του, όπου του εξηγήθηκε ο λόγος της κίνησης.

Ο Αργεντινός τεχνικός ήθελε να... παίξει με τον χρόνο και συνάμα να προσθέσει τρίτο στόπερ για να είναι πιο «ασφαλής» σε ενδεχόμενο τελευταίο γέμισμα και από τη στιγμή που δεν μπορούσε να βγάλει χαφ για να μην διαταράξει τη συνοχή της μεσαίας γραμμής έπρεπε να θυσιάσει παίκτη από τη γραμμή κρούσης.

Με δεδομένο ότι Μίγιτς και Ζέρσον Σόουζα μπήκαν στο 75ο λεπτό, η επιλογή του Πορτογάλου ήταν... μονόδρομος. Η κίνηση τακτικής του Σέμπα είχε λογική και παρά την αρχική του δυσαρέσκεια δεν προκύπτει κανένα θέμα, η κατάσταση «εσωτερικά» είναι ήρεμη και πλέον άπαντες επικεντρώνονται στο επόμενο σημαντικό ματς με τον Παναιτωλικό στη Νεάπολη.