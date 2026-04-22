Ταξιάρχης Φούντας και Άαρον Ισέκα επέστρεψαν σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων στον ΟΦΗ ενόψει του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας.

Με δυο ευχάριστα νέα συνεχίστηκε την Τετάρτη (22/4) η προετοιμασία του ΟΦΗ ενόψει του μεγάλου τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας, με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Ο Ταξιάρχης Φούντας και ο Άαρον Ισέκα επέστρεψαν σε φουλ ρυθμό προπονήσεων και έθεσαν τους εαυτούς τους στη διάθεση του Χρήστου Κόντη ενόψει του μεγάλου ραντεβού της 25ης Απριλίου. Θυμίζουμε πως ο διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός είχε δεχτεί ένα χτύπημα στην τελευταία προπόνηση πριν τον πρόσφατο αγώνα με τον Λεβαδειακό, ενώ ο Βέλγος φορ τη Μεγάλη Τρίτη αποκόμισε ενοχλήσεις στον δικέφαλο.

Από την πλευράς του ο Γιάννης Χριστόπουλος και ο Μπόρχα Γκονθάλεθ έκαναν ατομικό πρόγραμμα. Ο Έλληνας στόπερ ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση, όμως ο κόουτς των Κρητικών είχε αναφέρει πως αναμένεται να είναι έτοιμος για τον τελικό, ενώ η κατάσταση του Ισπανού δεξιού μπακ (ενοχλήσεις στο γαστροκνήμιο) αξιολογείται καθημερινά.

Το πρόγρμμα των ποδοσφαιριστών του ΟΦΗ περιλάμβανε ασκήσεις τακτικής και αγωνιστικό παιχνίδι. Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για αύριο, Πέμπτη (23/4) στις 17:30, ίδια ώρα με την τελευταία προπόνηση που θα γίνει παραμονή του τελικού, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Θυμίζουμε πως η αποστολή του Ομίλου θα αναχωρήσει από το Ηράκλειο με προορισμό τον Βόλο στις 11:30 το πρωί της Παρασκευής (24/4)