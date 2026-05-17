Με γκολ των Φούντα, Νέιρα (πεν.) και Σενγκέλια, ο ΟΦΗ νίκησε 3-1 το Βόλο που είχε ισοφαρίσει προσωρινά και έκλεισε νικηφόρα μια ιστορική για τους Κυπελλούχους σεζόν.

Νικηφόρα έκλεισε η σεζόν για τον ΟΦΗ, που εξελίχθηκε ως ιστορική με την κατάκτηση του Κυπέλλου απέναντι στον ΠΑΟΚ.

ΟΦΗ - Βόλος: Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Η αρχική διάταξη του γηπεδούχου ΟΦΗ: Κατσίκας γκολκίπερ, άμυνα με Κρίζμανιτς, Πούγγουρα και Κωστούλα, άκρα με Αθανασίου και Σενγκέλια, εσωτερικοί χαφ οι Ανδρούτσος και Αποστολάκης και τριάδα μπροστά με Νέϊρα, Φούντα και Σαλσέδο.

Ο Βόλος σε 4-2-3-1: γκολκίπερ ο Παπαθανασίου, άμυνα με Λυκουρίνο, Γρόσδη, Μύγα και Αμπάντα, κέντρο με Μαρτίνες και Κόμπα, δεκάρι ο Χουάνπι, άκρα με Λάμπρου και Γκονζάλες και φορ ο Ουρτάδο.

Από το προσωρινό 1-2 στο 2-1 υπέρ του ΟΦΗ το α' μέρος

Ο ΟΦΗ ήταν η ομάδα που έβαλε πρώτο γκολ στον αγώνα. Μόλις στο πρώτο λεπτό μετά από κόρνερ έγινε το 1-0 μετά από εξαιρετικό σουτ του Φούντα. Στο 4' ο Κάτσικας είχε πολύ καλή επέμβαση σε σουτ του Λάμπρου.

Στο 15ο λεπτό ήρθε το 1-1 σε φάση που ελέχθηκε και για πιθανό οφσάιντ και επικυρώθηκε. Γύρισμα του Κόμπα και στην κίνηση ο Ουρτάδο σκόραρε.

Στο 24' έγινε το 1-2 που ωστόσο ακυρώθηκε σε 2ο χρόνο μετά από on field review. Ο Λάμπρου έβαλε γκολ με κεφαλιά μετά από φάουλ του Χουάνπι πλην όμως το τέρμα δεν μέτρησε για φάουλ (αγκάλιασμα) σε παίκτη του ΟΦΗ στην φάση.

Στο 33' δόθηκε πέναλτι - ξανά με on field review - έπειτα από μαρκάρισμα που θεωρήθηκε αντικανονικό (του Αμπάντα στον Νέϊρα). Ο Νέϊρα στο 34' έκανε το 2-1 με εκτέλεση πέναλτι και έτσι έκλεισε και το πρώτο 45λεπτο. Πριν κλείσει το πρώτο μέρος φώναξαν από τον ΟΦΗ για χέρι - πέναλτι για να κριθεί ότι δεν υπήρχε κάτι.

Ορθώς ακυρωθέν γκολ του Ταξιάρχη Φούντα, το 3-1 ο Σενγκέλια

Στην επανάληψη ο ΟΦΗ έβαλε γκολ που σωστά δεν μέτρησε. Στο 56ο λεπτό όπως φάνηκε ο Φούντας που έβαλε γκολ από κοντά ήταν εκτεθειμένος. Ο Βόλος απείλησε για το γκολ με κεφαλιά του Γκονζάλες στο 67'.

Στο 71' ήρθε και το 3-1 με σουτάρα του Σενγκέλια. Στα επόμενα λεπτά της αναμέτρησης δεν άλλαξε κάτι παρά τις εκατέρωθεν προσπάθειες.

MVP: Θα βάλουμε τον Νέϊρα μαζί με τον Σενγκέλια. Κέρδισε το πέναλτι από το οποίο ήρθε το 2-1 και γενικά έκανε μία καλή προσπάθεια. Τον Σενγκέλια ξεκάθαρα για το 3-1 με την γκολάρα του.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Πλην των άλλων σκόρερ του αγώνα (Φούντα και Ουρτάδο) ο Λάμπρου έκανε μία καλή προσπάθεια παρότι δεν σκόραρε. Στην φάση του 1-2 δεν είχε καμία ευθύνη για την ακύρωση του γκολ.



ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Θα βάλουμε τον Αμπάντα για το πέναλτι στο οποίο υπέπεσε. Έτσι ήρθε το 2-1.

Η ΓΚΑΦΑ: Θα βάλουμε την φάση του 1-2 και αυτή του 2-1. Στο ακυρωθέν γκολ του Βόλου υπάρχει κράτημα σε παίκτη του ΟΦΗ και μετά δίνεται το πέναλτι σε βάρος του Αμπάντα.



ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Αμφισβήτησαν και οι 2 ομάδες ορισμένες αποφάσεις του ρέφερι Τζήλου. Στον Βόλο περισσότερο φώναξαν για το υποδειχθέν πέναλτι για τον Νέϊρα. Και το πέναλτι του ΟΦΗ και το ακυρωθέν γκολ του Βόλου προέκυψαν μετά από on field reviews του εν λόγω διαιτητή.

Εκτός αυτού οι ΟΦΗ και Βόλος ζήτησαν από ένα πέναλτι σε περιπτώσεις που δεν κρίθηκε κάτι αξιοπόινο.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Στα σημεία ο ΟΦΗ ήταν καλύτερος του Βόλου. Επεβλήθη με ένα σκορ που υπό προϋποθέσεις μπορούσε να πάρει και πιο μεγάλες διαστάσεις. Στον Βόλο είχαν παράπονα για την διαιτησία του Τζήλου από την άλλη.

ΟΦΗ: Κατσίκας, Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Κωστούλας (68' Κοντέκας), Αθανασίου (57' Καινουργιάκης), Σενγκέλια, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Νέϊρα (57' Ρομάνο), Φούντας (76' Χνάρης) και Σαλσέδο (68' Ισέκα).

ΒΟΛΟΣ: Παπαθανασίου, Λυκουρίνος, Γρόσδης, Μύγας, Αμπάντα, Μαρτίνες (36' λ.τρ. Κύρκος), Κόμπα, Χουάνπι (72' Βαϊνόπουλος), Λάμπρου, Γκονζάλες και Ουρτάδο (80' Λεγκίσι).