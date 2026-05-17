ΟΦΗ - Βόλος 3-1: Τα Highlights της επικράτησης των Κρητικών
Σε έναν αγώνα που είχε 4 γκολ και αρκετές φάσεις ο ΟΦΗ ήταν που επικράτησε του Βόλου στο Παγκρήτιο με σκορ 3-1.
Σε ματς όπου υπήρξαν και παράπονα για την διαιτησία ο ΟΦΗ επεβλήθη με 3-1 του Βόλου. Οι Κρητικοί έβαλναν πρώτοι γκολ με τον Φούντα για να ακολουθήσει το 1-1 του Ουρτάδο, ένα ακυρωθέν γκολ του Βόλου με τον Λάμπρου και το 2-1 με πέναλτι του Νέϊρα. Στο β' μέρος ήρθε και το 3-1 του Σενγκέλια.
