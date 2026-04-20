Ο ΟΦΗ επέστρεψε στις προπονήσεις ενόψει του μεγάλου τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον ΠΑΟΚ. Τι ισχύει για τους τραυματίες.

Και τώρα... τελικός! Οι παίκτες του ΟΦΗ μετά το ρεπό της Κυριακής (19/4) επέστρεψαν τη Δευτέρα (20/4) στις προπονήσεις ενόψει της «μάχης» με τον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο με στόχο την κατάκτηση του Κυπέλλου, ενώ το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην κατάσταση των τραυματιών.

Ο Μπόρχα Γκονθάλεθ στο πρώτο ματς μετά τον τραυματισμό του, κόντρα στον Λεβαδειακό, έγινε αναγκαστική αλλαγή στα πρώτα λεπτά και αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο του Παγκρήτιου φανερά απογοητευμένος. Ο Ισπανός δεξιός μπακ - χαφ ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο γαστροκνήμιο και η κατάστασή του θα εκτιμάται καθημερινά.

Από την πλευρά του, ο Ταξιάρχης Φούντας ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, λόγω ενός χτυπήματος που δέχτηκε στην τελευταία προπόνηση πριν το ματς με τους Βοιωτούς, ενώ ο Γιάννης Χριστόπουλος συνέχισε τη θεραπεία του για τις ενοχλήσεις στη μέση. Και για τους δύο υπήρχε αισιοδοξία από την πρώτη στιγμή πως θα είναι έτοιμοι για το «ραντεβού» της 25ης Απριλίου και η κατάστασή τους αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες, πιθανότατα μέχρι την προπόνηση της Τετάρτης (22/4).

Το καλό νέο έχει να κάνει με τον Άαρον Ισέκα, ο οποίος ακολούθησε μέρος του προγράμματος και συνεπώς αναμένεται να τεθεί στη διάθεση του Χρήστου Κόντη. Βέβαια, ο Βέλγος έχει χάσει αρκετές προπονήσεις μετά τον τραυματισμό του τη Μεγάλη Τρίτη, όμως πιθανότατα θα είναι σε θέση να υπολογίζεται ως λύση για τη γραμμή κρούσης.

Όσοι αγωνίστηκαν στο ματς με τον Λεβαδειακό, ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας, ενώ για τους υπόλοιπους η προπόνηση περιλάμβανε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και αγωνιστικό παιχνίδι.

Θυμίζουμε πως οι παίκτες του ΟΦΗ θα προπονούνται μέχρι την Πέμπτη στο ΒΑΚ, στις 11:00 το πρωί. Η αποστολή θα αναχωρήσει για τον Βόλο στις 11:30 της Παρασκευής και η προετοιμασία της ομάδας του Χρήστου Κόντη θα ολοκληρωθεί με προπόνηση στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.