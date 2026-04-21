Ο ΟΦΗ ανέβασε φανταστικό video με πρωταγωνιστή τον μικρό Γιαννάκη, ο οποίος ξέσπασε σε κλάματα με την έκπληξη του πατέρα του. Δυο εισιτήρια για τον τελικό του Κυπέλλου!

Μεγάλη «δίψα» επικρατεί στις τάξει των φίλων του ΟΦΗ ενόψει του μεγάλου τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Αυτό επιβεβαιώθηκε από το γεγονός πως τα 7.870 εισιτήρια εισιτήρια έγινανν καπνός, ενώ το... deadline της ΕΠΟ εκπληρώθηκε πολύ νωρίτερα από την ημερομηνία που είχε θέσει η Ομοσπονδία.

Τη σημασία της παρουσίας στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για τους φίλους των Κρητικών μετέφερε το κλαμπ με ένα χαρακτηριστικό video. Ο πατέρας ενός νεαρού Ομιλίτη, του μικρού Γιαννάκη, έκανε έκπληξη στον γιο του πως θα πάνε μαζί στον Βόλο για το «ραντεβού» της 25ης Απριλίου και ο πιτσιρικάς δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυα του, ενώ αγκάλιασε σφιχτά τον πατέρα του.

«Το καλύτερο δώρο που μου έχεις κάνει», είναι η χαρακτηριστική ατάκα του μικρού φίλου του ΟΦΗ, ο οποίος το ερχόμενο Σάββατο θα ζήσει την εμπειρία ενός τελικού και μεγάλη επιθυμία να γυρίσει στο νησί ως... Κυπελλούχος!

Η ανάρτηση του ΟΦΗ

«Κι αν κάποιος σας ρωτήσει... "Μα πως κάνετε έτσι που θα πάτε στον Βόλο για τον Τελικο; Τόσο σημαντικό είναι";

Απλώς, δείξτε του αυτό το βίντεο, με την αντίδραση του μικρού Γιαννάκη, όταν έμαθε την έκπληξη που του έκανε ο μπαμπάς του, να πάνε μαζί στο Πανθεσσαλικό!».