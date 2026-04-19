Οι παίκτες του ΟΦΗ έχουν ρεπό την Κυριακή και από τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Και τώρα... τελικός! Ο ΟΦΗ πήρε τη νίκη στο σημαντικό ματς με τον Λεβαδειακό για το στόχο της 5ης θέσης και πλέον η συγκέντρωση όλων στον οργανισμό εστιάζεται στο ιστορικής σημασίας τελικό Κυπέλλου Ελλάδας με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ.

Ο Χρήστος Κόντης έδωσε ρεπό στους ποδοσφαιριστές του την Κυριακή (19/4) και από τη Δευτέρα (20/4) η ομάδα θα επιστρέψει στο ΒΑΚ για να ξεκινήσει την προετοιμασία της για το μεγάλο «ραντεβού» της 25ης Απριλίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Μέχρι και την Πέμπτη οι Κρητικοί θα έχουν προπονήσεις στις 11:00 το πρωί και την Παρασκευή η αποστολή του Ομίλου θα πετάξει για Βόλο στις 11:30 το πρωί.

Φυσικά το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στους αμφίβολους. Ο Μπόρχα Γκονθάλεθ αποχώρησε με τραυματισμό και ήταν φανερά απογοητευμένος. Όπως ανέφερε ο Χρήστος Κόντης η κατάσταση του θα αξιολογηθεί αύριο, όπως και τους Ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος δέχτηκε χτύπημα στην τελευταία προπόνηση.

Επιπρόσθετα μένει να φανεί η κατάσταση του Ισέκα, ο οποίος από τη Μεγάλη Τρίτη ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον δικέφαλο και μέχρι την προπόνηση της Παρασκευής έκανε ατομικό πρόγραμμα. Από την άλλη δεδομένα έτοιμος θα είναι ο Γιάννης Χριστόπουλος, ο οποίος δεν ήταν στην αποστολή για το ματς με τον Λεβαδειακό λόγω ενοχλήσεων στη μέση.