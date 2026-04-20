Η ΚΕΔ όρισε τον διαιτητή που θα σφυρίξει τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος ανάμεσα στον ΟΦΗ και τον ΠΑΟΚ στον Βόλο.

Σε ρυθμούς τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος κινούνται άπαντες μετά την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής των Playoffs της Stoiximan Superleague με τον ΟΦΗ να αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό του Βόλου.

Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τον διαιτητή που θα σφυρίξει το σπουδαίο ραντεβού ανάμεσα στις δύο ομάδες και ο λόγος για τον Άγγελο Ευαγγέλου, ο οποίος θα έχει βοηθούς του τον Ανδρέα Φωτόπουλο και τον Ιωάννη Καραγκιζόπουλο.

Από εκεί και πέρα, ο Χρήστος Βεργέτης θα είναι 4ος διαιτητής με τον Τάσος Παπαπέτρου και τον Βασίλη Φωτιά στο VAR ενώ παρατηρητής του αγώνα θα είναι το Στεφάν Λανουά.