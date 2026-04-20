ΠΑΟΚ - ΟΦΗ: Ο διαιτητής που θα σφυρίξει τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδος
Σε ρυθμούς τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος κινούνται άπαντες μετά την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής των Playoffs της Stoiximan Superleague με τον ΟΦΗ να αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό του Βόλου.
Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τον διαιτητή που θα σφυρίξει το σπουδαίο ραντεβού ανάμεσα στις δύο ομάδες και ο λόγος για τον Άγγελο Ευαγγέλου, ο οποίος θα έχει βοηθούς του τον Ανδρέα Φωτόπουλο και τον Ιωάννη Καραγκιζόπουλο.
Από εκεί και πέρα, ο Χρήστος Βεργέτης θα είναι 4ος διαιτητής με τον Τάσος Παπαπέτρου και τον Βασίλη Φωτιά στο VAR ενώ παρατηρητής του αγώνα θα είναι το Στεφάν Λανουά.
