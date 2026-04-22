ΟΦΗ: Γιγαντοοθόνη στο Πάρκο Γεωργιάδη για την προβολή του τελικού
Το Ηράκλειο... ζει και αναπνέει για τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας μεταξύ του ΟΦΗ και του ΠΑΟΚ στις 25 Απριλίου. Στο Πανθεσσαλικό Στάδιο θα βρεθούν 7.800 Ομιλίτες που εξάντλησαν με «συνοπτικές» διαδικασίες τα εισιτήρια και χιλιάδες φίλοι του κλαμπ θα περιμένουν το τρόπαιο στην Κρήτη.
Σε αυτό το πλαίσιο ο Δήμος Ηρακλείου θα τοποθετήσει γιγαντοοθόνη στο Πάρκο Γεωργιάδη, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους δεν θα έιναι στον Βόλο να δουν τον τελικό σε συνθήκες... εξέδρας.
Το μεγάλο ματς θα κάνει σέντρα στις 20:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sports 1 HD.
