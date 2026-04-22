Στο Πάρκο Γεωργιάδη του Ηρακλείου θα στηθεί γιγαντοοθόνη για την προβολή του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας, μεταξύ του ΟΦΗ και του ΠΑΟΚ.

Το Ηράκλειο... ζει και αναπνέει για τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας μεταξύ του ΟΦΗ και του ΠΑΟΚ στις 25 Απριλίου. Στο Πανθεσσαλικό Στάδιο θα βρεθούν 7.800 Ομιλίτες που εξάντλησαν με «συνοπτικές» διαδικασίες τα εισιτήρια και χιλιάδες φίλοι του κλαμπ θα περιμένουν το τρόπαιο στην Κρήτη.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Δήμος Ηρακλείου θα τοποθετήσει γιγαντοοθόνη στο Πάρκο Γεωργιάδη, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους δεν θα έιναι στον Βόλο να δουν τον τελικό σε συνθήκες... εξέδρας.

Το μεγάλο ματς θα κάνει σέντρα στις 20:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sports 1 HD.