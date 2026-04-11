Οι Snakes ανακοίνωσαν πως παρά το αρχικό πλάνο η ακτοπλοϊκή εκδρομή των φίλων του ΟΦΗ για τον τελικό του Κυπέλλου δεν θα μεταβεί απευθείας στον Βόλο.

Αλλαγή δεδομένων στην ακτοπλοϊκή εκδρομή των φίλων του ΟΦΗ στον Βόλο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον ΠΑΟΚ. Το πλάνο για απευθείας άφιξη από το Ηράκλειο δεν κατέστη εφτικτό εφικτό να πραγματοποιηθεί και συνεπώς το δρομολόγιο τροποποιήθηκε.

Οι Ομιλίτες θα αναχωρήσουν από το Ηράκλειο το βράδυ της 24ης Απριλίου στις 21:00, θα φτάσουν στον Πειραιά το πρωί της ημέρας του τελικού και από εκεί θα μετακινηθούν στη θεσσαλική πόλη με πούλμαν. Οι περίπου 2.000 Κρητικοί που θα ταξιδέψουν με αυτόν τον τρόπο θα φτάσουν στον Βόλο το μεσημέρι και συνεπώς θα έχουν περισσότερες ώρες μπροστά τους να ζήσουν την... pre-game εμπειρία.

Φυσικά αυτή η αλλαγή μείωσε αισθητά το κόστος της εκδρομής, καθώς από τα 180 ευρώ έπεσε στα 110.

Η ανακοίνωση των οργανωμένων του ΟΦΗ

«Μόνο δε σ’ αφήσαμε ποτέ!

Ούτε τώρα υπήρχε περίπτωση να σ’ αφήσουμε! Στον Βόλο θα έρθουμε με κάθε τρόπο. Ακόμα και…κολυμπώντας! Δεν μας πτοεί τίποτα! Θα είμαστε εκεί, δίπλα στην ομάδα μας για να γίνουμε ξανά η δύναμη της!

Το απευθείας δρομολόγιο από το Ηράκλειο προς τον Βόλο, παρά τον αρχικό σχεδιασμό δεν μπορεί να γίνει.

Δεν υπάρχει όμως κανένας λόγος ανησυχίας για όσους έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή και έχουν βασιστεί στην μετακινηση που είχε ανακοινωθεί.Η μετακίνηση δεν ακυρώνεται, απλώς τροποποιείται και μάλιστα σε νέα, πολύ πιο οικονομική τιμή!

Το νέο πρόγραμμα:

Παρασκευή 24/4 στις 21:00, αναχώρηση από το Ηράκλειο με πλοίο των Μινωικών Γραμμών με προορισμό τον Πειραιά.

Σαββάτου 25/4, μόλις φτάσουμε το πρωί, μετακίνηση με πούλμαν προς τον Βόλο, με άφιξη μετά το μεσημέρι. Με αυτόν τον τρόπο, θα έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας για να ζήσουμε όλοι μαζί τη μέρα του μεγάλου τελικού δίπλα στα υπόλοιπα αδέρφια μας που θα βρίσκονται ήδη στην πόλη του Βόλου!

Μετά τη λήξη του αγώνα, θα επιστρέψουμε με πούλμαν στον Πειραιά, όπου θα μας περιμένει πλοίο των Μινωικών Γραμμών για την επιστροφή μας στο Ηράκλειο.

Η νέα, τελική τιμή της εκδρομής είναι 100€+10€ ανά άτομο (συμπεριλαμβάνεται εισιτηριο καραβιού και πούλμαν) και τις επόμενες μέρες θα σας δώσουμε αναλυτικές πληροφορίες για την επιστροφή χρημάτων σε όσους έχουν ήδη πληρώσει.

Για να εξασφαλιστεί αυτή η τιμή για τον κόσμο του ΟΦΗ θέλουμε να ευχαριστήσουμε την ΠΑΕ ΟΦΗ, τον Όμιλο Καράτζη, τα Πλαστικά Κρήτης, τον κ. Μηνά Χαλκιαδάκη, την οικογένεια Τζιράκη, την εταιρία VAVOULAS Group, τις Μινωικές Γραμμές και το πρακτορείο CTRS, οι οποίοι συνέβαλαν οικονομικά, με σκοπό να κάνουν ακόμα πιο εύκολη τη μετάβασή μας στον Βόλο.

SNAKES 1986•ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ•».