Η Αστυνομία έστειλε την αρνητική της απάντηση στο αίτημα για να μην υπάρχουν «νεκρές» ζώνες ασφαλείας στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Όπως αναμενόταν, η Αστυνομία απέρριψε το αίτημα του ΠΑΟΚ, στο οποίο συναίνεσε και ο ΟΦΗ, για την κατάργηση «νεκρής» ζώνης ασφαλείας στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, που θα γίνει στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Συμφώνα με τις Αρχές ο αποκλειστικός σκοπός αυτής της απόφασης είναι η διασφάλιση της Δημόσιας Τάξης, όπως και η ομαλή και ασφαλή τέλεση του μεγάλου ματς της 25ης Απριλίου.

Θυμίζουμε πως στο πλαίσιο των καλών σχέσεων των δυο ομάδων οι φιναλίστ έκριναν πως δεν υπήρχε κίνδυνος επεισοδίων και αμφότεροι θέλησαν να πάρουν περισσότερα εισιτήρια για τις ανάγκες των φιλάθλων τους.

Από τη στιγμή που το αίτημα απορρίφθηκε από την Αστυνομία το πλάνο των εισιτηρίων μένει όπως ήταν και οι δυο ομάδες θα έχουν τα 7.872 εισιτήρια όπως είχε συμφωνηθεί εξ αρχής, τα οποία αναμένεται αμφότερες να εξανλτήσουν.

Οι Ομιλίτες θα φιλοξενηθούν στις θύρες 1 έως 14, τη θύρα 17 και στην απέναντι πλευρά στις θύρες 53 έως 56, ενώ οι φίλοι των Θεσσαλονικιών θα είναι από τη θύρα 29 έως τη θύρα 48. «Νεκρή» ζώνη θα είναι οι θύρες 49 έως 52.