Οι οπαδοί του ΟΦΗ ικανοποιημένοι και με την είσοδο της ομάδας στα playoffs 5-8, ετοιμάζονται για μία ακόμα εκδρομή σε τελικό Κυπέλλου. Αυτή τη φορά με τον ΠΑΟΚ στον Βόλο στις 25 Απριλίου.

Τα εμπόδια ξεπεράστηκαν και με τη συνδρομή της ΠΑΕ ΟΦΗ κι επιχειρηματιών της Κρήτης, βρέθηκε λύση κι έτσι οι οπαδοί του ΟΦΗ θα μεταβούν ακτοπλοϊκώς στον Βόλο από το Ηράκλειο. Δεν θα σταματήσουν στον Πειραιά και παράλληλα η τιμή δεν θα διαφοροποιηθεί αισθητά, παρά τη μεγάλη αύξηση των καυσίμων.

Μία κίνηση που ασφαλώς εξυπηρετεί τον κόσμο του ΟΦΗ. Οι «Μινωικές» ήταν θετικές στο δρομολόγιο, ενώ λόγω της αύξησης των καυσίμων το κόστος της εκδρομής ανέβηκε κατά πολύ.

Για να μη χρειαστεί ο κόσμος να πληρώσει πολύ μεγαλύτερο ποσό, έπειτα από ενέργειες της ΠΑΕ και προσωπικά του Ηλία Πουρσανίδη, ο οποίος μίλησε το τελευταίο διάστημα με επιχειρηματίες της πόλης, οι οποίοι διαχρονικά στηρίζουν την ομάδα, αποφάσισαν να ενισχύσουν οικονομικά την εκδρομή κι έτσι το ποσό, παρά την μεγάλη αύξηση κυμαίνεται στα 180 ευρώ, δέκα ευρώ δηλαδή περισσότερο από πριν.

Άρα τα χρήματα που θα βάλουν οι επιχειρηματίες, μπήκαν για να μείνει η τιμή στα ίδια επίπεδα με πριν και για να μη χρειαστεί ο κόσμος του ΟΦΗ να πληρώσει πολύ μεγαλύτερο ποσό. Καλύφθηκε έτσι το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής διαφοράς. Συνολικά με το πλοίο μπορούν να ταξιδέψουν 2.000 οπαδοί του ΟΦΗ.

Οι λέσχες φίλων του ΟΦΗ, παράλληλα, εξέδωσαν την εξής ανακοίνωση: «ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ!

Αδέρφια Ομιλήτες,

Μετά από συντονισμένες ενέργειες και με γνώμονα την ταχύτερη και πιο ομαλή μετάβαση των οπαδών μας, ανακοινώνουμε μια σημαντική αλλαγή στο δρομολόγιο με το πλοίο για τον μεγάλο τελικό της 25ης Απριλίου!

Το Νέο Δρομολόγιο:

Η μετακίνηση θα γίνει απευθείας Ηράκλειο - Βόλος και επιστροφή Βόλος - Ηράκλειο.

Αναχώρηση: Σάββατο 25 Απριλίου, ώρα 05:00 τα ξημερώματα από το λιμάνι του Ηρακλείου.

Άφιξη στον Βόλο στις 17:00 το απόγευμα!

Επιστροφή: Αμέσως μετά τη λήξη του τελικού και παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής για την Κρήτη.

Κόστος Συμμετοχής:

Λόγω της αλλαγής σε απευθείας ναύλωση πλοίου για την ταχύτερη εξυπηρέτησή μας, η τελική τιμή διαμορφώνεται στα 180€+10€!Μια μικρή διαφορά που μας εξασφαλίζει λιγότερη ταλαιπωρία!

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά για την άψογη συνεργασία και την πολύτιμη συμβολή τους στην πραγματοποίηση αυτής της ιστορικής μετακίνησης την ΠΑΕ ΟΦΗ,της Μινωικες Γραμμές,το γραφείο της Ctrs και όλες τις λέσχες οπαδών της ομάδας μας!

Επίσης τους επιχειρηματίες της πόλης που με τις χορηγίες τους συνέβαλαν σημαντικά στην τιμή και την ναύλωση του πλοίου!

Ολες οι καμπίνες του πλοίου είναι στην διάθεση μας από την στιγμή που άλλαξε όλος ο αρχικός σχεδιασμός!

Ραντεβού στο λιμάνι λοιπόν,με τη φωνή μας και την ψυχή μας,πάμε να φέρουμε το κύπελλο στην Κρήτη!».