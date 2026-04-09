Παρά το αίτημα του ΠΑΟΚ και τη συναίνεση του ΟΦΗ η Αστυνομία δεν είναι θετική να γίνει ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας δίχως «νεκρές» ζώνες.

Στο «κενό» πέφτει το αίτημα του ΠΑΟΚ, στο οποίο συναίνεσε και ο ΟΦΗ, ώστε να διεξαχθεί ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας στο Πανθεσσαλικό Στάδιο δίχως νεκρές ζώνες, στο πλαίσιο των καλών σχέσεων των οπαδών των δυο ομάδων.

Η πλευρά της Ομοσπονδίας ήταν θετική σε αυτό το ενδεχόμενο, καθώς το ματς - γιορτή της 25ης Απριλίου θα γινόταν σε γήπεδο με ακόμα περισσότερο κόσμο, όμως το πλάνο «μπλόκαρε», καθώς η Αστυνομία είναι αρνητική σε αυτό το ενδεχόμενο, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας.

Αυτό σημαίνει πως το πλάνο για τα εισιτήρια θα είναι όπως είχε ορίσει εξ αρχής η Ομοσπονδία και κάθε φιναλίστ θα έχει 7.872 εισιτήρια, τα οποία αναμένεται αμφότεροι να εξανλτήσουν. Επι παραδείγματι για τον ΟΦΗ έχουν μείνει online λιγότερα από 20 μαγικά χαρτάκια.

Οι Ομιλίτες θα φιλοξενηθούν στις θύρες 1 έως 14, τη θύρα 17 και στην απέναντι πλευρά στις θύρες 53 έως 56, ενώ οι φίλοι των Θεσσαλονικιών θα είναι από τη θύρα 29 έως τη θύρα 48. «Νεκρή» ζώνη θα είναι οι θύρες 49 έως 52.