Ο ΟΦΗ συναινεί με το αίτημα του ΠΑΟΚ να μην υπάρξουν νεκρές ζώνες στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, με την προϋπόθεση οι δυο ομάδες να πάρουν ίδιο αριθμό εισιτηρίων.

Για ακόμα μια χρονιά ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας θα διεξαχθεί παρουσία κόσμου και η πρόθεση τόσο των δυο φιναλίστ όσο και της ΕΠΟ είναι να γίνει μια ποδοσφαιρική γιορτή στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Σε αυτό το πλαίσιο ο ΠΑΟΚ έστειλε επιστολή με την οποία ζήτησε να μην υπάρξουν νεκρές ζώνες, αίτημα που βρίσκει θετικό και τον ΟΦΗ.

Οι Κρητικοί οδεύουν ολοταχώς για sold out των 7.872 εισιτηρίων που δικαιούνται και θέλουν ακόμα περισσότερα «μαγικά χαρτάκια», ώστε να διευκολύνουν περισσότερους Ομιλίτες. Σε αυτό το πλαίσιο ο ΟΦΗ συναίνεσαι με το αίτημα του ΠΑΟΚ, έχοντας φυσικά μια προϋπόθεση.

Από το ΒΑΚ ζητούν να πάρει κάθε ομάδα ακριβώς ίδιο αριθμό εισιτηρίων και τίποτα διαφορετικό. Δηλαδή να πηγαίνει από μία θύρα σε κάθε ομάδα.

Θυμίζουμε πως λόγω των καλών σχέσεων των οπαδών των δυο φιναλίστ δεν υπάρχει ανησυχία για ενδεχόμενα επεισόδια.