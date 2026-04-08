Με επιστολή προς την ΕΠΟ, ο ΠΑΟΚ ζητά να μην υπάρξει νεκρή ζώνη στον τελικό του Βόλου, προκειμένου να μπορέσει να δει το παιχνίδι με τον ΟΦΗ όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος.

Με επιστολή προς την ΕΠΟ, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ζήτησε να μην υπάρξει νεκρή ζώνη στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με στόχο να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερο κόσμο να βρεθεί στις εξέδρες.

Το αίτημα βασίζεται στις καλές σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στους φιλάθλους των δύο ομάδων, με τον ΠΑΟΚ να επιδιώκει ένα γήπεδο χωρίς κενά, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον.

Υπενθυμίζεται πως κάθε φιναλίστ έχει λάβει από 7.872 εισιτήρια, με τους «ασπρόμαυρους» να μην έχουν ακόμη ανακοινώσει επίσημα τον τρόπο διάθεσης, καθώς το πλάνο βρίσκεται υπό επεξεργασία από την πλευρά της ιδιοκτησίας.

Την ίδια στιγμή, στον ΟΦΗ η ζήτηση είναι ήδη μεγάλη, καθώς οι Κρητικοί κάλυψαν νωρίτερα από την προθεσμία το όριο των 6.800 εισιτηρίων που είχε θέσει η ΕΠΟ, με αποτέλεσμα να ανοίξουν επιπλέον θύρες στο Πανθεσσαλικό.

Πλέον, απομένουν τα τελευταία εισιτήρια, τα οποία διατίθενται ηλεκτρονικά, με την τιμή τους να έχει οριστεί στα 20 ευρώ, και όλα δείχνουν πως το γήπεδο θα είναι κατάμεστο για τον τελικό της 25ης Απριλίου.