Έμπνευση από το τραγούδι του Akyla πήραν φίλοι του ΟΦΗ και έφτιαξαν τη δική τους viral εκδοχή.

Το Σάββατο 16/5 ο Akylas θα παλέψει στον τελικό της Eurovision με το τραγούδι του να έχει γίνει viral. Φυσικά αποτέλεσε έμπνευση για πολλούς να κάνουν τις δικές τους παραλλαγες. Σε αυτό το μήκος κύματος ένας φίλος του ΟΦΗ με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης έφτιαξε τη δίκη του version.

Ο ΟΦΗ πέρασε στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και δεν έφυγε άπραγος. Στέφθηκε ξανά Κυπελλούχος Ελλάδος νικώντας στον συγκλονιστικό τελικό του Πανθεσσαλικού 3-2, στην παράταση, τον ΠΑΟΚ! Οι οπαδοί της κρητικής ομάδας ονειρευόντουσαν την κατάκτηση του... μετά από 39 χρόνια! Έτσι ένας φίλος της ομάδας έφτιαξε με AI την δική του εκδοχή.

Με τη βοήθεια του AI έκανε τον Akyla να φορέσει την φανέλα της ομάδας και να τραγουδάει «ΟΦάρα... φερ'το»... σε μια κίνηση που μάλλον ήταν γούρικη για την ομάδα του Χρήστου Κόντη.