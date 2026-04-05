Τελικός Κυπέλλου: Τη Δευτέρα αρχίζει η online διάθεση εισιτηρίων σε ακόμα δυο θύρες του ΟΦΗ
Σε ρυθμούς τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας κινείται ο οργανισμός του ΟΦΗ. Από την ερχόμενη Δευτέρα (6/4) στις 13:00 θα διατεθούν έξτρα εισιτήρια προς online αγορά για τους Ομιλίτες, στο νότιο πέταλο του Πανθεσσαλικού Σταδίου.
Όταν εξαντληθούν θα ανοίξουν και οι θύρες 53-54 και 55-56, τις οποίες δικαιούνται οι Κρητικοί βάσει της «μοιρασιάς» που έχει ορίσει εξ αρχής η ΕΠΟ.
Η ανακοίνωση του ΟΦΗ
«Η ΠΑΕ ΟΦΗ ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι από αύριο, Δευτέρα (6/4) στις 13:00, θα είναι διαθέσιμα, με ηλεκτρονική πώληση από την επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας (oficretefc.com), εισιτήρια για τον Τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, στις θύρες που βρίσκονται στο νότιο πέταλο του Πανθεσσαλικού Σταδίου στην τιμή των 15 ευρώ έκαστος.
Δικαίωμα αγοράς θα έχουν όσοι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας 2025-26 δεν αγόρασαν εισιτήριο στην πρώτη φάση διάθεσης, οι κάτοχοι εισιτηρίου στον τελικό κυπέλλου 2025 στο ΟΑΚΑ, οι κάτοχοι εισιτηρίου στον τελικό του Super Cup και οι κάτοχοι απλού εισιτηρίου σεζόν 2025-26 (έως 28/2/26)».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.