Την ερχόμενη Δευτέρα (6/4) στις 13:00 θα είναι διαθέσιμα εισιτήρια του ΟΦΗ για τον τελικό του Κυπέλλου στο νότιο πέταλο του Πανθεσσαλικού Σταδίου.

Σε ρυθμούς τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας κινείται ο οργανισμός του ΟΦΗ. Από την ερχόμενη Δευτέρα (6/4) στις 13:00 θα διατεθούν έξτρα εισιτήρια προς online αγορά για τους Ομιλίτες, στο νότιο πέταλο του Πανθεσσαλικού Σταδίου.

Όταν εξαντληθούν θα ανοίξουν και οι θύρες 53-54 και 55-56, τις οποίες δικαιούνται οι Κρητικοί βάσει της «μοιρασιάς» που έχει ορίσει εξ αρχής η ΕΠΟ.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι από αύριο, Δευτέρα (6/4) στις 13:00, θα είναι διαθέσιμα, με ηλεκτρονική πώληση από την επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας (oficretefc.com), εισιτήρια για τον Τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, στις θύρες που βρίσκονται στο νότιο πέταλο του Πανθεσσαλικού Σταδίου στην τιμή των 15 ευρώ έκαστος.

Δικαίωμα αγοράς θα έχουν όσοι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας 2025-26 δεν αγόρασαν εισιτήριο στην πρώτη φάση διάθεσης, οι κάτοχοι εισιτηρίου στον τελικό κυπέλλου 2025 στο ΟΑΚΑ, οι κάτοχοι εισιτηρίου στον τελικό του Super Cup και οι κάτοχοι απλού εισιτηρίου σεζόν 2025-26 (έως 28/2/26)».