Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ κατέληξε στον τρόπο διάθεσης των περίπου 7.800 εισιτηρίων για τον τελικό με τον ΟΦΗ, με προτεραιότητα σε κατόχους διαρκείας και ειδική μέριμνα για τη Λιόν.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποφάσισε τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων που αναλογούν στον «Δικέφαλο» για τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον ΟΦΗ στις 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Είναι προφανές ότι ο τελικός μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία και το ενδιαφέρον στρέφεται στην κατανομή των θέσεων, με στόχο να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι φίλοι του «Δικεφάλου».

Ο συνολικός αριθμός των εισιτηρίων φτάνει περίπου τις 7.800 και η φιλοσοφία που επιλέχθηκε κινείται σε δύο άξονες: αποκατάσταση για όλους όσοι πήραν εισιτήριο για το ματς με τη Λιόν στη League Phase του Europa League (είχε αποφασιστεί η μη παρουσία φίλων του ΠΑΟΚ λόγω του δυστυχήματος στη Ρουμανία) και επιβράβευση της σταθερής παρουσίας των φίλων της ομάδας στο γήπεδο.

Συγκεκριμένα, περίπου 2.800 φίλαθλοι που είχαν προμηθευτεί εισιτήριο για την αναμέτρηση στη Λιόν και δεν μπόρεσαν να το χρησιμοποιήσουν, θα λάβουν από ένα εισιτήριο για τον τελικό.

Από εκεί και πέρα, η πρώτη φάση της διάθεσης αφορά τους κατόχους διαρκείας που έδωσαν το «παρών» σε όλα τα φετινά παιχνίδια της ομάδας στην Τούμπα. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία υπάρχει πρόβλεψη να εξυπηρετηθούν στο σύνολό τους.

Παράλληλα, έχει υπάρξει μέριμνα για κατόχους VIP εισιτηρίων, σουιτών και χορηγούς, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της ΠΑΕ.

Η δεύτερη φάση θα αφορά τους υπόλοιπους κατόχους διαρκείας, με τη διάθεση να γίνεται μέσω συστήματος.

Οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία αναμένεται να ανακοινωθούν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με τη διάθεση των εισιτηρίων να ακολουθεί μέσα στο ίδιο διάστημα.