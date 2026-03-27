Ο ΠΑΟΚ ευχήθηκε στον Ιβάν Σαββίδη: «Χρόνια Πολλά στον άνθρωπο που άλλαξε τον ρου της ιστορίας»
Τα γενέθλια του έχει ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος κλείνει 67 χρόνια ζωής και ο Δικέφαλος ανέβασε ένα σχετικό post για του ευχηθεί με ένα όμορφο μήνυμα για την προσφορά του στην ομάδα.
Αναλυτικά:
«Χρόνια Πολλά στον άνθρωπο, που άλλαξε τον ρου της ιστορίας, που έφερε τη χαρά στην Τούμπα, που με το όραμα και την αποφασιστικότητά του είμαστε βέβαιοι ότι θα οδηγήσει τον ΠΑΟΚ σε νέες κορυφές!
Αγαπητέ Πρόεδρε, σου ευχόμαστε υγεία και δύναμη, αλλά και να συνεχίσεις να ζεις με το ίδιο πάθος κάθε δευτερόλεπτο για τον ΠΑΟΚ!»
