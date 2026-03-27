Μια ανθρώπινη ιστορία από την Κοζάνη φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον Ιβάν Σαββίδη, που κινήθηκε άμεσα για να στηρίξει έναν 25χρονο στη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του.

Σε μια ακόμη ουσιαστική παρέμβαση προχώρησε ο Ιβάν Σαββίδης, ανταποκρινόμενος άμεσα σε αίτημα βοήθειας οικογένειας από την Κοζάνη.

Πρόκειται για την περίπτωση του 25χρονου Δημήτρη Περτσινίδη, ο οποίος διαγνώστηκε με σπάνια και ιδιαίτερα επιθετική μορφή καρκίνου και έπρεπε να μεταβεί άμεσα στο Χιούστον των Ηνωμένων Πολιτειών για εξειδικευμένη θεραπεία.

Ο πατέρας του, Σάββας Περτσινίδης, απευθύνθηκε στον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, ζητώντας αρχικά υπογεγραμμένες φανέλες προκειμένου να τις διαθέσει σε δημοπρασία για την ενίσχυση της προσπάθειας.

Η αντίδραση του Ιβάν Σαββίδη ήταν άμεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες έδωσε εντολή στους συνεργάτες του να στηρίξουν οικονομικά την οικογένεια, καταθέτοντας σημαντικό ποσό στον ερανικό λογαριασμό.

Παράλληλα, υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση και σε τοπικό επίπεδο. Στην Κοζάνη και την Πτολεμαΐδα συγκεντρώθηκαν χρήματα μέσω δράσεων, ενώ μαθητές δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων κατάφεραν να συγκεντρώσουν 11.500 ευρώ για την ενίσχυση του 25χρονου.

Στην προσπάθεια συνέδραμαν επίσης επιχειρηματίες, με την Δήμητρα Κατσαφάδου να αναλαμβάνει τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής στο Χιούστον και τον πρώην πρόεδρο της ΠΑΕ ΑΕΚ, Δημήτρη Μελισσανίδη, να ενισχύει οικονομικά την οικογένεια για τις θεραπείες.

Ο Δημήτρης Περτσινίδης βρίσκεται ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει ξεκινήσει τη θεραπεία του, με τη μάχη να αναμένεται πολύμηνη.

Με δημόσια τοποθέτησή του, ο πατέρας του 25χρονου ευχαρίστησε τον Ιβάν Σαββίδη με ένα ιδιαίτερα φορτισμένο μήνυμα, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά δεν είχε ζητήσει χρήματα, αλλά μόνο υλικό για δημοπρασία.

«Κι αν εσύ βρήκες την ψυχή σου στον ΠΑΟΚ, εγώ στον ΠΑΟΚ χρωστάω τη ζωή του παιδιού μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την καθοριστική συμβολή του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Υπενθυμίζεται ότι ο ερανικός λογαριασμός για την ενίσχυση της οικογένειας παραμένει ενεργός, για όποιον επιθυμεί να συνδράμει στην προσπάθεια.

Ο πατέρας του 25χρονου,, κ. Σάββας Περτσινίδης, με δημόσια δήλωσή του ευχαρίστησε τον Ιβάν Σαββίδη, μ' ένα μήνυμά του, όπου έγραψε:

«Αγαπημένε μου Πρόεδρε, όχι δεν θα σου γράψω ένα τυπικό ευχαριστήριο, ούτε θα μπω στην διαδικασία του ChatGPT με βαρύγδουπες εκφράσεις. Θα σου μιλήσω με λόγια καρδιάς, όπως ξέρουμε να κάνουμε εμείς οι Πόντιοι. ⠀

Δεν σε γνωρίζω και πιθανότατα να μην σε δω ποτέ από κοντά. Aπό την απόγνωσή μου, είχα το θάρρος (ίσως και το θράσος!), να σου στείλω ένα e-mail και να σου ζητήσω βοήθεια, μιας και το παιδί μου αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Και επειδή δεν ήθελα να σε φέρω σε δύσκολη θέση, ζητώντας χρήματα, σου ζήτησα μερικές υπογεγραμμένες φανέλες των ποδοσφαιριστών σου, προκειμένου να τις δημοπρατήσω. ⠀

Και εσύ αμέσως έβαλες στον ερανικό λογαριασμό μας ένα σεβαστό χρηματικό ποσό. Ειλικρινά, δεν ξέρω πως να σε ευχαριστήσω; Η Παναγία Σουμελά να σου ανταποδώσουν το καλό που μου έκανες. Θα σε ευγνωμονώ αιώνια!⠀

Υ.Γ. Κι αν εσύ βρήκες την ψυχή σου στον ΠΑΟΚ, όπως είχες δηλώσεις κάποτε, εγώ στον ΠΑΟΚ χρωστάω την ζωή του παιδιού μου. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ!».⠀

Οποιος θέλει και μπορεί να βοηθήσει, έχει την δυνατότητα να καταθέσει χρήματα στον παρακάτω λογαριασμό.

Επειδή είναι Ερανικός, δεν έχει επιπλέον χρεώσεις.

Αριθμός Λογαριασμού: 6238171042982 ⠀

IBAN: GR 0601712380006238171042982⠀

Δικαιούχος: Περτσινίδης Δημήτριος Σάββας⠀ ⠀

Iris: 6989234366⠀ ⠀

Κωδικός BIC της Τράπεζας Πειραιώς για όσους είναι από το εξωτερικό: PIRBGRAA.