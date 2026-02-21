Η ανακοίνωση των Snakes για την ακτοπλοϊκή εκδρομή των φίλων του ΟΦΗ στο Βόλο, για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο ΟΦΗ και οι Μινωικές Γραμμές έπειτα από ημέρες επαφών βρήκαν το καλύτερο δυνατό πακέτο ώστε να γίνει η ακτοπλοϊκή εκδρομή των Ομιλιτών, με προορισμό των Βόλο, για τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, κόντρα στον ΠΑΟΚ, στις 25 Απριλίου.

Όπως και στον περσινό τελικό την εκδρομή θα τη διαχειριστούν οι Λέσχες Φίλων ΟΦΗ. Σε αυτό το πλαίσιο οι Snakes ανακοίνωσαν πως το κόστος συμμετοχής είναι στα 180 ευρώ, δίχως να συμπεριλαμβάνεται το εισιτήριο του τελικού.

Η ανακοίνωση αναφέρει πως τα μαγικά χαρτάκια θα διατεθούν βάσει προτεραιότητας. Πρώτα θα μπορούν να προμηθευτούν εισιτήριο οι κάτοχοι διαρκείας, εν συνεχεία τα μέλη Λεσχών και μετά θα ανοίξει ελεύθερα η διάθεση τους.

Το πλοίο θα ξεκινήσει από το Ηράκλειο το βράδυ της παραμονής του τελικού (24/4) και αναμένεται να εξυπηρετήσει περίπου 2.000 φιλάθλους.

Η ανακοίνωση των Snakes

«Ο ΟΦΗ μας για 2η συνεχή χρονιά βρίσκεται σε ένα τελικό κυπέλλου Ελλάδος! Ετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη απόβαση στο Πανθεσσαλικό για να φέρουμε το Κύπελλο στην Κρήτη!

Πρόγραμμα Μετακίνησης!

Αναχώρηση: Παρασκευή βράδυ 24 Απριλίου από το λιμάνι του Ηρακλείου.

Επιστροφή: Μετά τη λήξη του τελικού, αναχώρηση από τον Βόλο για την άμεση επιστροφή μας στην Κρήτη.

Κόστος Συμμετοχής: 180€

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηράκλειο - Πειραιάς - Βολος σε θέση καταστρώματος.

Μεταφορά με πούλμαν από το λιμάνι προς το Πανθεσσαλικό Στάδιο και επιστροφή αμέσως μετά τον αγώνα.

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Βόλος-Ηρακλειο θέση καταστρώματος!

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται το εισιτήριο του αγώνα.

Εξασφάλισε τη θέση σου τώρα!

Η διάθεση των εισιτηρίων γηπέδου θα γίνει βάσει προτεραιότητας:

Κάτοχοι διαρκείας,μέλη Λεσχών,υπόλοιπος κόσμος!

Οι εγγραφές ξεκινάνε στις 17:00 - 21:00 και θα τηρηθεί αυστηρά το ωράριο εγγραφών!

SNAKES 1986•ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ•».