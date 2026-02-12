Κανελλόπουλος στο Gazzetta: «Θα δώσουμε την ψυχή μας για να πάρουμε το Κύπελλο»

Ο Γιώργος Κανελλόπουλος μίλησε στο Gazzetta για τη σπουδαία πρόκριση του ΟΦΗ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και για την επιλογή του να μετακομίσει στην Κρήτη.

Ο ΟΦΗ για ακόμη μία χρονιά πέτυχε τον μεγάλο στόχο της πρόκρισης στον τέταρτο τελικό Κυπέλλου Ελλάδας στην ιστορία του και καλείται να σηκώσει το τρόπαιο για δεύτερη φορά. Οι παίκτες του Ομίλου έκαναν κατάθεση ψυχής στη ρεβάνς με τον Λεβαδειακό, με δεδομένο πως έπαιξαν για πάνω από ένα ημίχρονο με αριθμητικό μειονέκτημα και στο ημίχρονο, η κίνηση του Χρήστου Κόντη για να «δέσει» τη μεσαία γραμμή ήταν ο Γιώργος Κανελλόπουλος.

Ο Έλληνας χαφ επαναπατρίστηκε πριν από περίπου τρεις εβδομάδες για χάρη των Κρητικών έπειτα από μια επιτυχημένη τριετία στην Ελσίνκι, με την οποία κατέκτησε πρωτάθλημα, κύπελλο και League Cup. Πλέον έχει την ευκαιρία να σηκώσει και τον πρώτο του εγχώριο τίτλο στο μεγάλο «ραντεβού» του ΟΦΗ με τον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Ο Λάκωνας μέσος αγωνίστηκε για πρώτη φορά βασικός στο ματς πρωταθλήματος με τον Λεβαδειακό, όπου έκανε... πληθωρική εμφάνιση στον άξονα και έδωσε ασίστ στο γκολ του Θεοδοσουλάκη, ενώ στη ρεβάνς της Βοιωτίας αγωνίστηκε σε ολόκληρο το δεύτερο μέρος και προσέφερε πολλά τρεξίματα.

Ο Γιώργος Κανελλόπουλος μίλησε στο Gazzetta για τη μεγάλη πρόκριση στον τελικό, τον λόγο που επέλεξε να υπογράψει στον ΟΦΗ και έστειλε το μήνυμα του ενόψει της μεγάλης «μάχης» με τον ΠΑΟΚ.

«Μόνο περηφάνια μπορώ να νιώθω, γράφεται ιστορία»

Είμαστε λίγα λεπτά μετά την πρόκριση του ΟΦΗ στον τέταρτο τελικό Κυπέλλου της ιστορίας του. Τι έχεις στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή;

«Πολύ χαρά. Δικαίωση. Ακόμα ένας τελικός που είναι κάτι πολύ μεγάλο για την ομάδα. Εννοείται ότι γράφεται ιστορία και μόνο περηφάνια μπορώ να νιώθω για τα παιδιά, για την προσπάθεια που κάναμε και για όλο το κλαμπ».

Τι έκρινε αυτή την πρόκριση κόντρα σε μια καλή ομάδα όπως είναι ο Λεβαδειακός;

«Νομίζω το πόσο το θέλαμε. Το πάθος που είχαμε και το πόσο ομάδα είμαστε και έχουμε γίνει, νομίζω ότι ήταν καταλυτικά για να πάρουμε την πρόκριση».

«Νιώθω δικαιωμένος που ήρθα στον ΟΦΗ»

Στην Φινλανδία έπαιξες χρόνια, πήρες τρόπαια με την Ελσίνκι και τώρα έχεις την ευκαιρία να κατακτήσεις τίτλο στην χώρα σου, ως παίκτης του ΟΦΗ. Πώς νιώθεις για αυτό;

«Σίγουρα, το να παίζεις για ένα τρόπαιο είναι κάτι ξεχωριστό. Κάτι που δεν το ζει κάθε ποδοσφαιριστής, οπότε νιώθω τυχερός. Νιώθω μεγάλη χαρά που πάλι διεκδικώ ένα ακόμα τρόπαιο και θα δώσω τα πάντα, όπως και όλη η ομάδα, για να το κατακτήσουμε αυτή τη χρονιά».

Τον Γενάρη επαναπατρίστηκες για λογαριασμό του ΟΦΗ. Τι σε έκανε να πεις το ναι;

«Ο ΟΦΗ είναι μια ομάδα και ένα περιβάλλον που πάντα μου άρεσε. Η ζωή στην Κρήτη και το πώς δουλεύει ο ΟΦΗ νομίζω ότι είναι ένα καλό σκαλοπάτι για μένα. οπότε έκανα αυτή την επιλογή και νιώθω δικαιωμένος».

«Περιμένουμε την υποστήριξη του κόσμου στον Βόλο για να πάρουμε το Κύπελλο»

Πού αφιερώνεις αυτήν την πρόκριση;

«Στην οικογένειά μου, που πάντα με στηρίζουν και είναι στο πλευρό μου. Την αξίζουν».

Ποιο είναι το μήνυμά σου στον κόσμο ενόψει του τελικού;

«Περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο στο Βόλο. Θα δώσουμε την ψυχή μας στον τελικό και περιμένουμε την υποστήριξη του κόσμου για να έχουμε το Κύπελλο στα χέρια μας αυτήν τη χρονιά».