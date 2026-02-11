Ο ΟΦΗ απέκλεισε τον Λεβαδειακό στο «Λάμπρος Κατσώνης» και θα αγωνιστεί σε τελικό Κυπέλλου Ελλάδας για τέταρτη φορά και δεύτερη διαδοχική.

Ο ΟΦΗ πέτυχε τον μεγάλο στόχο της σεζόν και πλέον τον... καλεί η ιστορία! Οι Κρητικοί του Χρήστου Κόντη απέκλεισαν τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία και εξασφάλισαν το εισιτήριο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας που θα γίνει στις 26 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Ο Όμιλος θα αγωνιστεί για τέταρτη φορά στην ιστορία του σε τελικό Κυπέλλου και θα διεκδικήσει το δεύτερο τρόπαιο του.

Στις 21 Ιουνίου του 1987 η ομάδα Ευγένιου Γκέραρντ αντιμετώπισε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας τον Ηρακλή που έχει στις τάξεις του τον σπουδαίο Βασίλη Χατζηπαναγή. Στο 30' ο Κωφίδης άνοιξε το σκορ και λίγα λεπτά αργότερα ο Χαραλαμπίδης ισοφάρισε σε 1-1. Το 1-1 έμεινε μέχρι το τέλος και στα πέναλτι οι Κρητικοί επικράτησαν με 3-1 και σήκωσαν το τρόπαιο. «Ήρωας» για τον Όμιλο ήταν ο Μύρωνας Σηφάκης, ο οποίος απέκρουσε τα πέναλτι του Ζήφκα και του Αδάμου.

Οι ενδεκάδες του τελικού του 1987:

ΟΦΗ (Γκέραρντ): Σηφάκης, Γκουλής, Βασιλείου, Τσινός, Μιχαλίτσιος (102′ Ανδρεανίδης), Ίσις, Περσίας, Παπαβασιλείου, Νιόπλιας (94′ Καριώτης), Χαραλαμπίδης, Σαμαράς

Ηρακλής (Αρχοντίδης): Γκεοργκίεφ, Λευκόπουλος, Ζήφκας, Βακαλόπουλος, Ηλιάδης, Κωφίδης, Δ. Παπαδόπουλος, Ζούντμπι, Αναστασιάδης, Χατζηπαναγής (98′ Αδάμου), Καραΐσκος (57′ Γ. Παπαδόπουλος)

Στις 17 Μαΐου του 1990 και πάλι στο ΟΑΚΑ ο ΟΦΗ αγωνίστηκε στο δεύτερο τελικό της ιστορίας του. Οι Κρητικοί αντιμετώπισαν τον Ολυμπιακό και δεν κατάφεραν να επαναλάβουν την επιτυχία του 1987, καθώς έχασαν με 4-2. Για την ομάδα του Ευγένιου Γκέραντ βρήκαν δίχτυα οι Βλαστός (48') και Τσίμπος (53'), ενώ για το σύνολο του Ίμρε Κόμαρα σκόραραν οι Τσαλουχίδης (12', 69') και Ντέταρι (29', 90').

Οι ενδεκάδες του τελικού του 1990:

Ολυμπιακός (Κόμορα): Ταληκριάδης, Αποστολάκης, Καραταίδης, Παχατουρίδης, Αλεξίου, Τσαλουχίδης, Μαυρομμάτης (76' Τσιαντάκης), Κωφίδης (91' Δρακόπουλος), Αναστόπουλος, Ντέταρι, Μητρόπουλος

ΟΦΗ (Γκέραρντ): Χανιωτάκης, Βάβουλας, Γκουλής (81' Τσινός), Πατεμτζής, Ανδρεανίδης, Ίσις, Τσίμπος, Βέρα, Βλαστός (83' Μπατσινίλας), Νιόπλιας, Κάβουρας

O ΟΦΗ την περασμένη σεζόν επέστρεψε σε τελικό Κυπέλλου Ελλάδας μετά από 35 χρόνια, καθώς έπαιξε ξανά στο ΟΑΚΑ, με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, όμως με την ίδια κατάληξη. Στις 17 Μαΐου του 2025 η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς ηττήθηκε με 2-0 από του Πειραιώτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ οι οποίοι έκαναν νταμπλ. Οι Ερυθρόλευκοι βρήκαν δίχτυα με τον Ελ Καμπί στο 9ο λεπτό και με τον Γιάρεμτσουκ στο 90+3'.

Οι ενδεκάδες του τελικού του 2025:

ΟΦΗ (Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Σίλβα, Λαμπρόπουλος, Χατζηθεοδωρίδης (83′ Λέουιις), Γκονθάλεθ, Καραχάλιος (64’ Σενγκέλια), Μπάκιτς (83′ Νέιρα), Ανδρούτσος, Νους, Φούντας, Σαλσέδο.

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Πασχαλάκης, Πιρόλα, Ρέτσος, Ορτέγκα (89′ Ονιεμαέτσι), Κοστίνια (71’ Γιάρεμτσουκ), Έσε, Γκαρθία (84′ Μουζακίτης), Τσικίνιο, Μάρτινς, Ροντινέι, Ελ Καμπί.