Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για την εικόνα του Παναθηναϊκού που παραμένει εξαιρετικά προβληματική και την υποχρέωση τη μη καταστροφής στο πρωτάθλημα.

Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων και στα δύο παιχνίδια της χρονιάς με τον ΠΑΟΚ, στον μοναδικό στόχο όπου διεκδικούσε ρεαλιστικά ένα τρόπαιο και ένα καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο, αυτό που έστελνε μέσω του Κυπέλλου στα play offs του Europa League. Το Τριφύλλι βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο, με νέο προπονητή, με αρκετά καινούρια πρόσωπα στο ρόστερ αλλά τούτο δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για την αγωνιστική εικόνα που παρουσιάζει το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ. Η μεγάλη εικόνα του ποδοσφαίρου που παράγουν οι ''πράσινοι'' είναι μέχρι στιγμής απογοητευτική, με την έλλειψη ταυτότητας και σταθερού αγωνιστικού σχεδίου, να συμβάλλουν αρνητικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Oι βασικές αρχές απουσιάζουν, ο Παναθηναϊκός σε κάθε παιχνίδι εμφανίζει και κάτι διαφορετικό, κυρίως όσων αφορά τα ζητούμενα και την στόχευση στις τέσσερις καταστάσεις του παιχνιδιού και στα ντέρμπι, όπου αποτελούν τον καθρέφτη της προόδου και της βελτίωσης, η εικόνα του γκρουπ στο δημιουργικό κομμάτι είναι σοκαριστικά κακή. Στο ποδόσφαιρο ένα πράγμα είναι το αποτέλεσμα και ένα άλλο πράγμα η απόδοση. Ασχέτως αν στην Ελλάδα, το αποτέλεσμα πολύ συχνά έως και πάντα σχεδόν διαγράφει τα πεπραγμένα πάνω στο χορτάρι.

Οι αριθμοί φωτίζουν την αλήθεια

Μία ματιά στα όσα έκανε ο Παναθηναϊκός στα τελευταία του πέντε ντέρμπι έρχεται να επιβεβαιώσει την σούπερ προβληματική εικόνα στο δημιουργικό κομμάτι. Ναι, προφανώς ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου, ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ, ακόμη και η ΑΕΚ του Νίκολιτς που ήρθε το καλοκαίρι, αποτελούν σύνολα έτοιμα, δεμένα μεταξύ τους, πολύ καλές ομάδες με βασικές αρχές και σφραγίδα του προπονητή. Η απαίτηση για το Τριφύλλι δεν έχει να κάνει με τις νίκες σε αυτά τα ματς(που θα έπρεπε) ή με την ποδοσφαιρική ισοπέδωση των αντιπάλων μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Η απαίτηση έχει να κάνει με κάποια μίνιμουμ πράγματα, όπως, το να είναι ο Παναθηναϊκός σε θέση να απειλήσει, να φτιάξει κάποιες σημαντικές ευκαιρίες, να είναι ανταγωνιστικός. Η παραγωγή του Παναθηναϊκού σε αυτά τα ματς είναι συγκλονιστικά φτωχή και παραπέμπει σε ομάδα πολύ χαμηλότερης ποιοτικής στάθμης, από εκείνες που διεκδικούν μία θέση στην κατηγορία.

Αναλυτικά τα xGoals του Τριφυλλιού στα συγκεκριμένα παιχνίδια:

vs ΠΑΟΚ: 0.10

vs Ολυμπιακό: 0.85

vs ΠΑΟΚ: 0.35

vs ΑΕΚ: 0.48

vs ΠΑΟΚ: 0.40

Σύνολο: 0.43xGoals

Μόνο στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός έχει μια αξιοπρεπή επίδοση χάρη στην μία τεράστια ευκαιρία του Παντελίδη πάνω από την γραμμή. Στα υπόλοιπα ματς έμεινε πάρα πολύ χαμηλά, με αποκορύφωμα τον δεύτερο ημιτελικό, όπου το 0.10xGoals είναι σοκαριστικό και ότι έχει να θυμάται το Τριφύλλι από αυτό το ματς, είναι ένα σουτ εκτός περιοχής του Σαντίνο Αντίνο.

Η σεζόν δεν τελείωσε, ζωτικής σημασίας να αποφύγει την καταστροφή

Το πρωτάθλημα έχει χαθεί εδώ και καιρό, το Κύπελλο χάθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη Τούμπα, παραμένει η παρουσία στο Europa League αλλά αυτό που έχει πρσγματική αξία είναι η αποφυγή της καταστροφής. Η αποφυγή μίας ιστορικής ποδοσφαιρικής ντροπής, καθώς τέτοια θα είναι να παίξει στο 5-8 ο Παναθηναϊκός.

Στο Φάληρο η τέταρτη θέση ήρθε πιο κοντά, το πρόγραμμα μέχρι το τέλος είναι βατό και άπαντες στον οργανισμό, με πρώτους και καλύτερους τον προπονητή και τους παίκτες, θα πρέπει να δείξουν πάνω στο χορτάρι πως καταλαβαίνουν, πως έχουν την εναυναίσθηση και την κατανόηση το πόσο καταστροφικό θα είναι ποδοσφαιρικά να μην τερματίσει εκτός τετράδας φέτος ο σύλλογος, υποθηκεύοντας και την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Δεν μιλάμε για στόχο. Ντροπή θα είναι αυτό το... πράγμα να αποκαλείται στόχος για τον Παναθηναϊκό. Μιλάμε, όμως, για το μόνο που έχει απομείνει μαζί με το αποκούμπι της Ευρώπης που μπορεί να προσφέρει κάποιες εφήμερες χαρές αλλά όχι ένα ευρωπαϊκό εισιτηρίου για του χρόνου...