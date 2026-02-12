Μάγκνουσον στο Gazzetta: «Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, πονάει...»

Ο Χόρντουρ Μάγκνουσον μίλησε στο Gazzetta μετά την εντός έδρας ήττα του Λεβαδειακού από τον ΟΦΗ με 1-0 και τον αποκλεισμό του από τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Βρισκόταν καθισμένος στο πάτωμα σε μία γωνία της μεικτής ζώνης εμφανώς απογοητευμένος από το αποτέλεσμα του αγώνα και καταβεβλημένος από την προσπάθεια που κατέβαλαν εκείνος και οι συμπαίκτες του. Ο Χόρντουρ Μάγκνουσον, που επέστρεψε από το πρόβλημα που είχε στο χθεσινό παιχνίδι και ξεκίνησε βασικός, δέχθηκε να μιλήσει στο Gazzetta για όσα συνέβησαν στον χθεσινό αγώνα με τον ΟΦΗ, στον οποίο η ομάδα του γνώρισε την ήττα με 1-0 και έχασε έτσι την μεγάλη ευκαιρία να φτάσει για πρώτη φορά στην ιστορία της σ' έναν τελικό.

Ο Ισλανδός κεντρικός αμυντικός εξήρε την εικόνα που είχε η ομάδα του στον αγωνιστικό χώρο ειδικά μετά από την αποβολή που είχε ο ΟΦΗ τονίζοντας πως είχε αρκετά καλή απόδοση, δημιουργώντας πολλές τελικές σε αντίθεση με τον αντίπαλό της, που δεν σχεδόν δεν έφτιαξε τίποτα.

Εξήγησε πως ακριβώς επειδή στο ματς υπήρχε αυτή η εικόνα, το αποτέλεσμα πονάει ακόμα περισσότερο, ωστόσο παραδέχθηκε ότι αυτό είναι το ποδόσφαιρο, το οποίο δεν τον βοήθησε να πραγματοποιήσει καν την ευχή που είχε κάνει ανήμερα των γενεθλιών (που ήταν χθες).

Τέλος, επεσήμανε πως είναι περήφανος για όλους μέσα, γύρω και έξω από την ομάδα για όλα όσα έχουν καταφέρει φέτος και έθεσε ως στόχο για τη συνέχεια της τρομερής αυτής σεζόν που διανύει την συμμετοχή των Βοιωτών στα Play Off της Stoiximan Superleague.

Μήνυμα στήριξης των φιλάθλων του Λεβαδειακού στους παίκτες μετά τον αποκλεισμό στο Κύπελλο Ελλάδας.



«Ξέρετε ότι είμαστε πάντα εδώ. Λεβαδειακοί είμαστε» #levadeiakos pic.twitter.com/Gidl8CPnFV — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 11, 2026

Αναλυτικά όσα είπε ο Χόρντουρ Μάγκνουσον

Για την πρώτη ήττα που γνώρισε η ομάδα του στην διοργάνωση παρά το καλό παιχνίδι που έκανε:

«Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Εκείνοι δημιούργησαν μία ευκαιρία, που ήταν μία κεφαλίά εκτός περιοχής και σκόραραν χωρίς να κάνουν τίποτα παραπάνω. Πονάει. Πονάει εμένα προσωπικά όσο και την ομάδα που δεν σκοράραμε ένα γκολ είτε στο πρώτο είτε στο δεύτερο μέρος του αγώνα, επειδή κυριαρχούσαμε στο παιχνίδι. Ακόμα και για τα γενέθλιά μου (ήταν χθες) δεν είναι αυτή η ευχή που έκανα».

Για το στόχο του πρωταθλήματος που απομένει τώρα:

«Ναι 100%. Είμαι περήφανος για την ομάδα. Περήφανος για όποιον είναι μέσα και γύρω απ' αυτή. Οι φίλαθλοι που ήρθαν σήμερα μας έδωσαν μεγάλη ώθηση για να θέλουμε να πετύχουμε για το κλαμπ αυτό, αλλά και για την πόλη, επειδή το αξίζουν. Η αποστολή μου, ή καλύτερα η πρόκληση μου, είναι να μπούμε στα Play Offs και να κοντραριστούμε τις καλύτερες ομάδες κάνοντας καλή δουλειά. Ας ελπίσουμε να πάμε μέρα με τη μέρα και να μείνουμε ψύχραιμοι, να μην βιαστούμε, να συγκεντρωθούμε, όπως χρειάζεται, για να τα πάμε καλά».

Είναι αυτές οι νύχτες από κείνες που σκληραγωγούν μία ομάδα; Την κάνουν να πεισμώσει και να προσπαθήσει περισσότερο;

«Είναι μία καλή λογική. Όταν χάνεις μ' αυτό τον τρόπο σε τέτοια παιχνίδια ως ομάδα, ο ΟΦΗ σχεδόν δεν δημιούργησε καθόλου ευκαιρίες, εμείς προσπάθησαμε και να δημιουργήσαμε αρκετές καλές στιγμές, όμως δυστυχώς η μπάλα δεν μπήκε μέσα. Θα συνέβαινε κι αυτό φέτος μία φορά σε μας, αλλά έγινε στο παιχνίδι που δεν έπρεπε».