Ο τρομερός λόγος φίλου του Λεβαδειακού προς τους παίκτες: «Είμαστε πάντα εδώ, για μας είστε νικητές»

Οπαδοί του Λεβαδειακού συγκεντρώθηκαν μετά τη λήξη του αγώνα με τον ΟΦΗ και τον αποκλεισμό της ομάδας τους για να δείξουν τη στήριξη και την υπερηφάνεια τους.

Ο Λεβαδειακός γνώρισε οδυνηρή ήττα μέσα στην έδρα του από τον ΟΦΗ με 1-0 ενώ αγωνιζόταν με παίκτη παραπάνω από το 34ο λεπτό του αγώνα και σε συνδυασμό με το 1-1 του πρώτου ματς αποκλείστηκε από την διοργάνωση, χάνοντας μία μεγάλη ευκαιρία για να πάει στον τελικό της διοργάνωσης για πρώτη φορά στην ιστορία του.

Οι Βοιωτοί, που κάνουν φέτος πράματα και θάματα σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, είδαν μία πορεία που ήταν αψεγάδιαστη μέχρι στιγμής κάνοντας μόνο νίκες από τον προκριματικό γύρο μέχρι και τα ημιτελικά της διοργάνωσης και τερματίζοντας δεύτεροι στην League Phase να διακόπτεται, αφού έκαναν την πρώτη τους ήττα την χειρότερη στιγμή και είδαν έναν ευσεβή πόθο τους να μένει ανεκπλήρωτος.

Η απογοήτευση ήταν διάχυτη στα πρόσωπα των παικτών όχι όμως και σε κείνα των οπαδών της ομάδας, μερίδα των οποίων συγκεντρώθηκε έξω από τα αποδυτήρια του «Λάμπρος Κατσώνης» και φρόντισε να τους δώσει να καταλάβουν πόσο περήφανοι είναι για κείνους.

Αρχικά ξεκίνησαν τα συνθήματα ανάβοντας και καπνογόνα κι έπειτα ένας εξ' αυτών βγήκε μπροστά κι έβγαλε έναν εκπληκτικό λόγο για να δείξει την υποστήριξη και την περηφάνεια που έχουν για την ομάδα.

«Όπως ήμασταν στο 4-0 εδώ, είμαστε και τώρα. Είμαστε πάντα εδώ, είμαστε δίπλα σας, δεν θα λείψουμε. Λεβαδειακοί είμαστε. Απλά στενοχωρηθήκαμε. Είστε νικητές για μας».

