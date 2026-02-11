ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0: Τα highlights της άνετης πρόκρισης των «ασπρόμαυρων» (vid)
Στον τελικό του Κυπέλλου προκρίθηκε και μάλιστα με χαρακτηριστική άνεση ο ΠΑΟΚ. Οι «ασπρόμαυροι» επικράτησαν με 2-0 του εντελώς ακίνδυνου Παναθηναϊκού και θα παλέψουν στο Πανθεσσαλικό με τον ΟΦΗ για την κούπα. Τα γκολ για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου πέτυχαν οι Γιακουμάκης και Χατσίδης με τους «πράσινους» να μην έχουν ούτε μια μεγάλη ευκαιρία στο διάστημα αυτό.
Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα γκολ και τις καλύτερες στιγμές της άνετης πρόκρισης του ΠΑΟΚ στον τελικό του Κυπέλλου.
