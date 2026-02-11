Χωρίς να συναντήσει το παραμικρό εμπόδιο ο ΠΑΟΚ επικράτησε με το άνετο 2-0 του Παναθηναϊκού και προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου. Δείτε τις καλύτερες στιγμές του ματς.

Στον τελικό του Κυπέλλου προκρίθηκε και μάλιστα με χαρακτηριστική άνεση ο ΠΑΟΚ. Οι «ασπρόμαυροι» επικράτησαν με 2-0 του εντελώς ακίνδυνου Παναθηναϊκού και θα παλέψουν στο Πανθεσσαλικό με τον ΟΦΗ για την κούπα. Τα γκολ για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου πέτυχαν οι Γιακουμάκης και Χατσίδης με τους «πράσινους» να μην έχουν ούτε μια μεγάλη ευκαιρία στο διάστημα αυτό.

Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα γκολ και τις καλύτερες στιγμές της άνετης πρόκρισης του ΠΑΟΚ στον τελικό του Κυπέλλου.